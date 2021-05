Army of the Dead auf Netflix: Start, Handlung, Besetzung, Trailer

"Army of the Dead" ist demnächst auf Netflix zu sehen: Start, Handlung, Besetzung und Trailer - hier gibt es alle Infos zum Film.

Mit "Army of the Dead" geht noch in diesem Frühjahr ein neuer Zombie-Horror an den Start, der im verlassenen Las Vegas spielt. Mit dabei sind bei der amerikanischen Produktion auch deutsche Schauspieler wie Matthias Schweighöfer.

Netflix-Start, Handlung, Besetzung - hier erfahren Sie alles, was Sie zu "Army of the Dead" wissen müssen. Am Ende wartet zudem der offizielle Trailer auf Sie, damit Sie sich einen ersten Eindruck zum Film verschaffen können.

"Army of the Dead": Netflix-Start in Deutschland

"Army of the Dead" wird ab dem 21. Mai 2021 bei Netflix zur Verfügung stehen. Um den Film sehen zu können, ist der Abschluss eines Abonnements nötig. Dieses kostet in der Basis-Version 7,99 Euro monatlich.

Sie möchten den Streaming-Dienst auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen? Dann ist der Abschluss der Premium-Version von Netflix nötig, für die monatliche Kosten von 15,99 Euro anfallen.

Handlung: Worum geht es in "Army of the Dead"?

"Army of the Dead" spielt im einstigen Glücksspielparadies Las Vegas, das von einer Zomie-Epidemie heimgesucht wurde. Das Stadtgebiet wurde von der Regierung großflächig abgeriegelt - niemand kann die Stadt betreten oder verlassen.

Im Zentrum des Netflix-Films steht eine Gruppe von Söldnerinnen und Söldnern, die sich ihren Weg in die Sperrzone bahnen, um den größten Raubzug der Geschichte durchzuführen und die verlassenen Casinos zu plündern.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Army of the Dead"

Hier finden Sie die Schauspieler im Haupt-Cast von "Army of the Dead" im Überblick:

Dave Bautista als Scott Ward

als Scott Ward Ella Purnell als Kate Ward

Ana de la Reguera als Cruz

Matthias Schweighöfer als Ludwig Dieter

als Nora Arnezeder als Lily "The Coyote"

Hiroyuki Sanada als Hunter Bly

als Raúl Castillo als Mikey Guzman

als Michael Cassidy

Garret Dillahunt als Frank Peters

Omari Hardwick als Vanderohe

Tig Notaro als Marianne Peters

als Samantha Win als Kammern

als Kammern Theo Rossi als Burt Cummings

als Huma Qureshi als Geeta

als Geeta Richard Cetrone als Zeus

Chelsea Edmundson als Misty Hillman

Steve Corona als Mr. Hillman

Zunächst sollte auch Schauspieler Chris D’Elia Teil des "Army of the Dead"-Casts sein. Nachdem allerdings bekannt wurde, dass der Darsteller mehrere minderjährige Mädchen sexuell belästigt haben soll, wurde er kurzerhand aus dem Cast gestrichen und ersetzt - durch eine Frau. Schauspielerin Tig Notaro nahm seinen Platz ein und ist als Marianne Peters im Netflix-Film zu sehen.

"Army of the Dead": Der offizielle Trailer zum Netflix-Film

Neflix veröffentlichte bereits einen offiziellen Trailer zu "Army of the Dead". Diesen finden Sie hier, um sich einen ersten Eindruck zum Film verschaffen zu können:

