vor 22 Min.

Arzt stirbt durch Sprengfalle: Weitere Menschen in Gefahr?

Ein Arzt ist in Rheinland-Pfalz durch eine Sprengfalle ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot - und könnte mehr Fallen gelegt haben.

In Rheinland-Pfalz ist ein Arzt durch eine Sprengfalle ums Leben gekommen. Er wurde am Freitag tot vor seiner Praxis in Enkenbach-Alsenborn aufgefunden. Der Sprengsatz wurde mutmaßlich an der Eingangstür zu der Praxis angebracht. Wie die Polizei mitteilte, habe er eine getarnte Sprengvorrichtung vom Boden aufheben wollen und dadurch die Explosion ausgelöst.

Sprengfalle mutmaßlich von Gärtner gelegt

Als Tatverdächtiger in dem Fall gilt ein 59-jähriger Gärtner. Der Besitzer einer Landschaftsgärtnerei wurde noch am selben Tag ebenfalls tot aufgefunden, wie die Polizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte. Er starb in der Nacht zum Freitag in seinem Wohnhaus. Die Todesursache ist jedoch bislang unklar. Die Ergebnisse der Obduktion werden im Laufe des Tages erwartet.

Weitere Menschen könnten durch Sprengfallen des Gärtners gefährdet sein

Am Sonntag wurden zwei weitere Menschen im Kreis Kaiserslautern durch eine spontane Explosion verletzt. Dort war ein manipuliertes Holzscheit explodiert, als es von den Personen in den Kamin gelegt wurde. Die weiteren Vorfälle führen die Polizei nun zu der Annahme, dass weitere Menschen durch gelegte Sprengfallen gefährdet sein könnten und hält die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht an. "Er hatte mit den Geschädigten eine persönliche beziehungsweise geschäftliche Verbindung", hieß es in der Pressemitteilung der Polizei.

Dieses Verhältnis sei nicht besonders gut gewesen. "In beiden Fällen war es in der Vergangenheit bereits zu Konflikten gekommen“.

Es sei nicht auszuschließen, dass der 59-jährige Gärtner "vor seinem Tod Vorkehrungen getroffen habe, um ihnen zu schaden", hieß es. Die Polizei ruft nun alle Personen, die mit ihm in "problematischer privater oder geschäftlicher Beziehung" standen dazu auf, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (dpa)

Themen Folgen