Aschermittwoch - kein Feiertag, aber Tanzverbot in Bayern

Aschermittwoch ist in Bayern ein stiller Tag mit Tanzverbot. Gläubigen wird an diesem Tag zum Beginn der Fastenzeit ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet.

Diese Woche ist Aschermittwoch. Auch 2019 ist das ein "stiller Tag" mit Tanzverbot in Bayern - und nur dort. Welche Regeln gelten an diesem Tag?

Der Aschermittwoch beendet traditionell den Fasching. Nicht nur in Bayern ist das so, und doch ist der Bruch zwischen närrischen Tagen und Fastenzeit im Freistaat besonders hart. Denn Aschermittwoch gilt hierzulande auch Tanzverbot. Bayern ist das einzige Bundesland, in dem der Tag nach Faschingsdienstag auch ein sogenannter "stiller Tag ist.

Von wann bis wann gilt das Tanzverbot an Aschermittwoch in Bayern?

Das Tanzverbot an Aschermittwoch gilt in Bayern von 2 Uhr morgens bis 24 Uhr. Das bedeutet, dass die traditionellen Kehraus-Feiern am Faschingsdienstag auch nach Mitternacht dauern können - aber eben nur zwei Stunden lang. Alles danach könnte als Verstoß gegen das Feiertagsgesetz geahndet werden.

Haben die Geschäfte offen an Aschermittwoch?

Ja, nachdem am Faschingsdienstag nachmittags viele Firmen, Behörden und Geschäfte schließen, haben dsie am Aschermittwoch wieder ganz regulär geöffnet

Warum gilt Aschermittwoch im Freistaat als stiller Tag?

Ob ein Tag als "stiller Tag" ausgewiesen wird und damit besondere Regeln hat, entscheiden die Bundesländer für sich in Eigenregie. Entscheidend in Bayern ist hier das bayerische Feiertagsgesetz. Und das sieht in Artikel 3 vor, dass auch der Aschermittwoch ein "stiller Tag" ist.

Welche Regeln gelten beim Tanzverbot?

Laut Gesetz sind an Tagen mit Tanzverbot öffentliche "Unterhaltungsveranstaltungen" nur dann erlaubt, wenn der ernste Charakter gewahrt ist. Partys und ähnliche Feiern mit lauter Musik sind demnach nicht möglich. Sportveranstaltungen sind an stillen Tagen im Freistaat erlaubt, lediglich am Karfreitag und am Buß- und Bettag sind auch sie verboten. Das strengste Tanzverbot in Bayern gilt am Karfreitag, an dem in Lokalen nicht einmal Musik gespielt werden darf.

Wie ist der Aschermittwoch in anderen Bundesländern geregelt?

Generell gilt der Aschermittwoch für Christen als erster Tag der Fastenzeit, die von da an bis Ostern reicht. Gläubige bekommen zum Beginn der Fastenzeit in Gottesdiensten ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet.

Besondere gesetzliche Regeln gelten für den Tag nach dem Karneval aber nicht. Auch Partys und laute Musik in Gaststätten sind damit außerhalb von Bayern möglich.

Welche stillen Tage gibt es noch in Bayern?

