11:11 Uhr

Ashton Kutcher sagt vor Gericht gegen den "Hollywood Ripper" aus

Im Prozess gegen den "Hollywood Ripper" ist Schauspieler Ashton Kutcher als Zeuge geladen. Er war am Mordabend mit dem Opfer verabredet.

Ashton Kutcher sitzt im dunklen Anzug auf der Zeugenbank und sagt gegen einen mutmaßlichen Serienkiller aus, der sich als Klempner Zugang zu den Wohnungen seiner Opfer verschafft haben soll. Was klingt wie Szenen aus einem Film, hat sich am vergangenen Mittwoch in einem Gerichtssaal in Los Angeles tatsächlich so abgespielt. Denn der Schauspieler ist Zeuge im Mordprozess gegen den sogenannten "Hollywood Ripper", der über Jahre hinweg gemordet haben soll.

Die Opfer des mutmaßlichen Mörders waren oftmals junge, attraktive Frauen. So auch die Bekannte von Kutcher, Ashley Ellerin, mit der der damals 23-jährige Schauspieler am Tatabend verabredet war. Auf der Zeugenbank schilderte Kutcher, wie er im Februar 2001 vergeblich an die Tür der 22-Jährigen klopfte. Er sei spät dran gewesen sein, sagte Kutcher laut der Los Angeles Times, die über den Fall berichtete. Als sie die Tür nicht öffnete, ging er davon aus, dass sie wohl bereits ohne ihn losgegangen sei - vermutlich sauer, dass er sie warten ließ.

Ashton Kutcher ist Zeuge im Mordprozess gegen "Hollywood Ripper"

Zu diesem Zeitpunkt war die 22-Jährige wohl bereits tot. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie kurz vor Kutchers Ankunft getötet wurde. Ihre Mitbewohnerin fand sie am nächsten Morgen tot in ihrer Wohnung. Der damals unbekannte Täter hatte die junge Frau mit 47 Messerstichen umgebracht.

Bevor Kutcher ging, habe er noch durchs Fenster geschaut und sich gewundert, warum im ganzen Haus das Licht brannte. Außerdem habe er rote Flecken auf dem Teppich gesehen, berichtet die LA Times. Damals habe er sich aber nichts weiter dabei gedacht. Einige Wochen zuvor hätte Ellerin eine Party in ihrer Wohnung gefeiert - Kutcher schloss deshalb auf Rotweinflecken. Erst als er am nächsten Morgen von dem Mord erfuhr, wurde ihm die Schwere der Situation bewusst.

Er sei "ausgerastet" und habe sofort die Polizei angerufen, um seine Fingerabdrücke auf der Haustür zu erklären. Laut LA Times beruhigte ihn der Verteidiger des mutmaßlichen Mörders während der Befragung: "Keine Angst, sie sind kein Verdächtiger."

Prozess gegen "Hollywood Ripper": Ihm droht die Todesstrafe

Ashton Kutcher ist einer von rund 200 Personen, die als Zeugen in dem mehrmonatigen Mordprozess gegen den "Hollywood Ripper" aufgerufen werden könnten. Der mutmaßliche Mörder ist der 43-jährige Michael Gargiulo, der bereits 2008 nach einem Messerangriff auf eine 27-Jährige Nachbarin in Santa Monica festgenommen worden war. Sie überlebte den Angriff. Ihm wird der Mord an zwei Frauen vorgeworfen, sowie versuchter Mord im Fall der 27-Jährigen. Sollte Gargiulo schuldig gesprochen werden, droht im möglicherweise die Todesstrafe. (ne)

