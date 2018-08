vor 35 Min.

Asia Argento bestreitet die Missbrauchsvorwürfe Panorama

Asia Argento gilt als Vorkämpferin von #MeToo und war Opfer von Harvey Weinstein. Den Vorwurf, sie selbst habe den Musiker Jimmy Bennett, dementiert sie.

Die italienische Schauspielerin Asia Argento hat den Vorwurf zurückgewiesen, sie habe vor fünf Jahren Sex mit einem minderjährigen Schauspieler gehabt. Sie weise die in einem Artikel der New York Times erhobenen Vorwürfe vehement zurück, erklärte Argento am Dienstag über ihren Agenten. "Ich bin zutiefst schockiert und verletzt, eine Geschichte zu lesen, die absolut falsch ist." Sie habe "niemals irgendeine sexuelle Beziehung" zu dem Schauspieler und Musiker Jimmy Bennett gehabt.

#MeToo-Vorkämpferin Asia Argento hat Jimmy Bennett angeblich nicht sexuell belästigt

Argento betonte am Dienstag, sie sei Bennett "über mehrere Jahre ausschließlich freundschaftlich verbunden" gewesen. Diese Freundschaft sei zu Ende gegangen, als Bennett plötzlich "eine maßlose Geldforderung" an sie gestellt habe, nachdem sie selbst dem einstigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein Vergewaltigung vorgeworfen hatte und daraufhin in den Schlagzeilen war.

Argento dementierte die Zahlung an Bennett nicht, betonte aber, damit habe sie ihm helfen wollen. Ihr Lebensgefährte - der inzwischen verstorbene Fernsehkoch Anthony Bourdain - habe sich Sorgen um einen möglichen Rufschaden gemacht, den Bennett verursachen könnte. Daher habe das Paar entschieden, "mitfühlend auf Bennetts Forderung nach Hilfe zu reagieren und ihm Hilfe zu geben". Bourdain persönlich habe Bennett finanziell unterstützt - "unter der Bedingung, dass wir keine weiteren Einmischungen in unser Leben erleiden müssen".

Jimmy Bennett soll 380.000 Dollar von Asia Argento bekommen haben

Wie die New York Times am Sonntag berichtete, erhielt der Schauspieler und Rockmusiker Jimmy Bennett 380.000 Dollar (333.000 Euro). Die Zeitung beruft sich auf ihr vorliegende Unterlagen, deren Herkunft sie nicht benennt. Argento war eine der ersten Frauen gewesen, die den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein der Vergewaltigung beschuldigten.

Jimmy Bennett und Asia Argento. Bild: Frederick M. Brown/Loic Venance, AFP

Bennett zufolge erfolgte der sexuelle Übergriff 2013 in einem Hotel in Kalifornien. Argento war damals 37 Jahre alt, Bennett war zwei Monate zuvor 17 geworden. Das gesetzliche Mindestalter für einvernehmlichen Sex liegt in Kalifornien bei 18 Jahren. Die Zeitung versuchte nach eigenen Angaben wiederholt vergeblich, eine Stellungnahme von Argento oder ihren Vertretern zu bekommen. Den von der Zeitung eingesehenen Dokumenten zufolge kam der Deal zwischen Argento und Bennett im April zustande. Drei mit dem Fall vertraute Persönlichkeiten bestätigten der New York Times die Echtheit der Unterlagen.

Für Bennetts Anwälte war der Vorfall in dem Hotel eine "sexuelle Nötigung", durch das der einstige Kinderdarsteller traumatisiert wurde - mit Folgen für seine geistige Gesundheit und sein Einkommen. Beabsichtigt ist der Zeitung zufolge, Argento wegen sexuellen Angriffs und Nötigung auf Schadenersatz in Höhe von 3,5 Millionen Dollar zu verklagen.

Sexuelle Übergriffe: Asia Argento sprach in Cannes sprach über Vergewaltigung durch Harvey Weinstein

Noch im Mai dieses Jahres konfrontierte Asia Argento das Publikum der Filmfestspiele in Cannes mit den Verbrechen Weinsteins. Auf der Bühne sollte sie eigentlich den Preis für die beste Hauptdarstellerin übergeben. Dann brach sie mit der Zeremonie und sprach über ihre eigene Erfahrungen: "Im Jahr 1997 wurde ich vergewaltigt von Harvey Weinstein", sagte sie. "Ich war 21 Jahre alt und dieses Festival war sein Jagdrevier."

Angesichts der neuen Entwicklungen äußerte sich unter anderem Tarana Burke, Begründerin des Hashtags #MeToo, auf Twitter. Sie warnte davor, dass der Vorfall benutzt werde, um die Bewegung als Ganzes zu diskreditieren.

People will use these recent news stories to try and discredit this movement - don’t let that happen. This is what Movement is about. It’s not a spectator sport. It is people generated. We get to say “this is/isn’t what this movement is about!” — Tarana (@TaranaBurke) 20. August 2018

#MeToo und Harvey Weinstein: Das ist die Schauspielerin Asia Argento

Asia Argento selbst stand erstmals im Alter von neun Jahren für die Miniserie "Sogni e bisogni" vor der Kamera. Es folgten zahlreichen Rollen für Kinofilme - meist spielte sie in europäischen Independent-Produktionen mit. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Mal den italienischen Filmpreis als beste Schauspielerin ("Let's Not Keep in Touch" und "Traveling Companion"). Seit Mitte der 90er Jahre führte sie auch selbst vermehrt Regie. 2014 erschien ihr dritter Spielfilm "Missverstanden" über ein einsames junges Mädchen. (AZ/AFP)

