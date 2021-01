vor 39 Min.

Astrazeneca-Impfstoff bei Senioren kaum wirksam? Unternehmen widerspricht

Auf dem Impfstoff von Astrazeneca ruhen große Hoffnungen. Doch das Präparat könnte bei Senioren eine deutlich geringere Wirksamkeit haben. Wackelt jetzt die Zulassung?

Droht ein weiterer Rückschlag in der deutschen Impfkampagne? Berichten zufolge könnte der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca bei Senioren offenbar deutlich weniger wirksam sein als erhofft. Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen in das Mittel, weil es einfacher zu lagern ist als beispielsweise die Produkte von Biontech/Pfizer.

Wie Handelsblatt und Bild-Zeitung berichten, soll das Präparat von Astrazeneca bei über 65-Jährigen jedoch nur eine Wirksamkeit von acht Prozent haben. Damit wäre der Impfstoff für die besonders wichtigen Risikogruppen wohl unbrauchbar und könnte nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen werden.

Corona-Impfstoff von Astrazeneca: Deutlich weniger wirksam als erwartet?

Die beiden Medien berufen sich dabei auf Koalitionskreise und interne Gespräche der Bundesregierung. Demnach lasse das Bundesgesundheitsminister Spahn bereits überprüfen, ob die deutsche Impfreihenfolge geändert werden muss. Die österreichische Zeitung Der Standard berichtete zuvor, es sei fraglich, ob der Impfstoff von Astrazeneca von der EU überhaupt die volle Zulassung bekomme. Die Wirksamkeit bei älteren Personen sei nicht vollends geklärt. Voraussichtlich am Freitag will die EMA in Brüssel über die Zulassung entscheiden.

Hersteller Astrazeneca weist diese Meldungen entschieden zurück. Berichte, dass das Mittel bei Menschen über 65 nur eine Wirksamkeit von acht Prozent habe, seien "komplett falsch", teilte ein Sprecher am Dienstagmorgen mit. Astrazeneca verwies unter anderem darauf, dass die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) ältere Menschen mit einschließe. Eine Studie habe gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Senioren eine starke Immunantwort auslöse. Allerdings heißt es in dieser Studie auch, dass es wegen geringer Fallzahlen noch zu wenig Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen gebe.

Corona-Impfstoff von Astrazeneca: Bekommt er keine Zulassung?

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich indes nicht an den Spekulationen beteiligen. Er wolle warten, bis die Daten aus den Studien ausgewertet worden seien. "Ich halte wenig davon, das jetzt in Überschriften spekulativ zu machen", sagte Spahn am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Er sagte, man werde auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse nächste Woche entscheiden, "welche Altersgruppen zuerst mit diesem Impfstoff geimpft werden".

Derweil gibt es in Brüssel Streit weil Astrazeneca seine vertraglich zugesicherten Impfstoff-Lieferungen an die EU im ersten Quartal reduzieren muss. Statt der versprochenen 80 Millionen Dosen werde es wegen Engpässen in der Produktion nur 31 Millionen geben, davon rund drei Millionen für Deutschland – deutlich weniger als erwartet. (AZ/dpa)

