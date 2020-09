vor 17 Min.

Atiye: Die Gabe, Staffel 2: Netflix-Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer - diese Woche geht es los

In Kürze ist "Atiye: Die Gabe" mit Staffel 2 auf Netflix zu sehen. Alles rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

"Atiye: Die Gabe" handelt von einer Istanbuler Malerin, für die eine persönliche Odyssee mit Geheimnissen über eine archäologische Stätte in Anatolien und deren Verbindung zu ihrer Vergangenheit beginnt.

Hier bekommen Sie alle Infos zum Start der Serie sowie zur Handlung und den einzelnen Folgen. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und den Trailer vor.

"Atiye: Die Gabe", Staffel 2: Netflix-Start in Deutschland

Netflix hat das Start-Datum der zweiten Staffel von "Atiye: Die Gabe" auf den 10. September festgelegt.

"Atiye: Die Gabe", Staffel 2: Die Folgen

Die Staffel 2 der Serie hat acht Folgen. Sobald mehr zu den Episoden bekannt ist, reichen wir die Infos hier nach.

Atiye: Die Gabe": Die Handlung der Serie

Die Malerin Atiye scheint in Istanbul ein perfektes Leben zu führen: Sie ist bildhübsch und hat einen Freund, auf den sie sich jeder Zeit verlassen kann. Außerdem ist sie kurz davor ihre erste eigene Kunst-Ausstellung zu eröffnen. All das gerät jedoch in Gefahr, als der Archäologe Erhan im prähistorischen Fundort Göbekli Tepe ein Symbol entdeckt, das eine geheimnisvolle Verbindung zu Atiye aufweist.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Atiye: Die Gabe"

Hier sehen Sie eine Auflistung der Schauspieler von "Atiye: Die Gabe":

Rolle Schauspieler Beren Saat Atiye Mehmet Günsür Erhan Metin Akdülger Ozan Tim Seyfi Serda Basak Kököükaya Serap Civan Canova Mustafa Melisa Olsenolsun Cansu

Trailer zu "Atiye: Die Gabe", Staffel 2

Einen Trailer zur Netflix-Serie finden Sie hier:

