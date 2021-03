vor 49 Min.

Atlanta Medical, Staffel 1 bis 3 auf Disney+: Handlung, Besetzung, Trailer

Bei Disney+ gibt es Staffel 1 bis 3 der Krankenhausserie "Atlanta Medical" zu sehen. Wir informieren Sie über Start, Handlung und die Darsteller in der Besetzung.

Von David Reitschuster

Mit "Atlanta Medical" nahm Disney+ eine neue Erfolgsserie in sein Programm auf. Die Serie, welche den Originaltitel "The Resident" trägt, wurde zum ersten Mal im Januar 2018 in den USA ausgestrahlt und erst im letzten Jahr um eine vierte Staffel verlängert, welche aktuell im amerikanischen Fernsehen zu sehen ist.

Wann startet die Serie mit Staffel 1 bis 3 bei Disney+ in Deutschland genau? Worum dreht sich die Handlung? Und welche Darsteller sind im Cast von "Atlanta Medical"? Wir haben die Infos für Sie.

Start: Ab wann sind Staffel 1 bis 3 von "Atlanta Medical" auf Disney+ zu sehen?

"Atlanta Medical" ist seit Freitag, 19. März 2021, beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen. Es stehen alle drei Staffeln mit insgesamt 57 Episoden zum Abruf dort bereit.

Nachdem Disney+ den Preis für ein Abo erhöht hat, werden nun 8,99 Euro im Monat und 89,99 Euro im Jahr für eine Mitgliedschaft fällig. Zuvor betrug der Preis für ein solches Abo 6,99 Euro monatlich bzw. 69,99 Euro jährlich. Disney rechtfertigt die Preiserhöhung damit, dass das Angebot des Streaming-Diensts massiv ausgebaut wurde und sich nun auch verstärkt an ein erwachsenes Publikum richtet. Unter anderem findet der Zuschauer dort nun Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight sowie FX Studios.

Handlung: Darum geht es bei "Atlanta Medical"

Der junge und überaus perfektionistische Assistenzarzt Devon Pravesh hat gerade sein Medizinstudium an der Universität in Harvard beendet und tritt nun seine erste Stelle im Chastain Park Memorial Hospital an. Dort wird er dem unkonventionellen und forschen, aber gleichzeitig auch brillanten Assistenzarzt Dr. Conrad Hawkins unterstellt, welcher ihn mit den Aufgaben und Abläufen im Krankenhaus vertraut machen soll.

Nach und nach lernt der junge Devon auf ungeschönte Art und Weise sowohl die positiven als auch die negativen Seiten des Krankenhausalltags kennen. Dabei stellt er fest, dass sich die Arbeit dort komplett von dem unterscheidet, was er an der Uni in Harvard gelernt und sich in seiner Vorstellung ausgemalt hat. Jeder Tag hält neue Überraschungen bereit und nicht selten verwischen auch moralische Grenzen. Devon wird zunehmend bewusst, dass Medizin nicht nur eine Berufung, sondern auch ein Geschäft ist.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Atlanta Medical"

Hier finden Sie eine Übersicht über die Darsteller im Cast von "Atlanta Medical":

Schauspieler Rollenname Matt Czuchry Dr. Conrad Hawkins Manish Dayal Dr. Devon Pravesh Emily VanCamp Nicolette Bruce Greenwood Dr. Randolph Bell Merrin Dungey Claire Thorpe Moran Atias Renata Morali Melina Kanakaredes Dr. Lane Hunter Shaunette Renee Wilson Dr. Mina Okafor Jane Leeves Dr. Kitt Voss Malcolm-Jamal Warner Dr. AJ Austin Glenn Morshower Marshall Winthrop Dr. Barrett Cain Morris Chestnut

Trailer zu "Atlanta Medical"

(AZ)

