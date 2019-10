vor 50 Min.

"Atypical", Staffel 3: Start, Cast, Stream, Trailer, Folgen

Ab morgen ist Staffel 3 von "Atypical" auf Netflix verfügbar. Alle Infos rund um Start, Trailer, Folgen, Schauspieler im Cast und Kritik haben wir hier für Sie.

Morgen ist es so weit: Ab dem 1.11.19 steht Staffel 3 von "Atypical" auf Netflix im Stream zur Verfügung. In der Serie geht es um Sam, der sich als Autist den Herausforderungen des Alltags stellen muss. Seine Familie und Freunde stehen ihm dabei unterstützend zur Seite.

Alle Infos zu Starttermin, Folgen, Trailer, Handlung, Schauspieler im Cast, Besetzung und Kritik von "Atypical" Staffel 3 finden Sie hier in der Übersicht.

"Atypical", Staffel 3: Die Handlung der Netflix-Serie

Die Sendung dreht sich um den 19-jährigen Sam, der unter einer Autismusspektrumsstörung leidet. Auf der Suche nach Liebe und Unabhängigkeit findet er langsam zu sich selbst. Doch es geht nicht nur um das Erwachsenwerden von Sam. Seine Familie beschäftigt sich mit dem Thema, was es wirklich heißt "normal" zu sein - wie der Name der Sendung bereits andeutet. In Staffel 3 beginnt Sam das erste Jahr auf der Hochschule, wo er herausfindet, was Erfolg wirklich für ihn bedeutet.

"Atypical" im Stream auf Netflix: Das sind die Folgen von Staffel 3

Staffel 1 beinhaltete acht neue Folgen, Staffel 2 hatte zehn Folgen. Das sind die Folgen von Staffel 3 im Überblick:

Best Laid Plans

Standing Sam

Cocaine Pills and Pony Meat

Y.g.a.g.g.

Only Tweed

The Essence of a Penguin

Shrinkage

Road Rage Page

Sam Takes a Walk

Eine offizielle deutsche Übersetzung gibt es noch nicht.

Staffel 3: Wann ist der Starttermin von "Atypical" auf Netflix?

"Atypical" startet am 1.11.2019 im Stream auf Netflix. Anfang Oktober hatte der Cast Staffel 3 bereits angekündigt.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler von "Atypical", Staffel 3

Hauptsächlich dreht sich die Serie um Sam Gardner und seine Familie. Hier die Schauspieler im Überblick:

Keir Gilchrist als Sam Gardner

Brigette Lundy-Paine als Casey Gardner , Sam's kleine Schwester

, Sam's kleine Schwester Jennifer Jason Leigh als Elsa Gardner , Sam und Casey's Mutter

als , Sam und Casey's Mutter Michael Rapaport als Doug Gardner , Sam und Casey's Vater

als , Sam und Casey's Vater Amy Okuda als Julia Sasaki , Sam's Therapeut

Weitere wichtige Charaktere sind unter anderm Nik Dodani als Zahid, Sam's bester Freund und Graham Rogers als Evan Chapin, Casey's Partner.

Kritik zu "Atypical", Staffel 3: Was sagen die Fans?

Auf der Internetdatenbank IMDb haben etwa 40.000 Fans die Serie mit durchschnittlich 8,3 Sternen bewertet. Die am besten bewertete Folge von "Atypical" ist Folge 10 von Staffel 2 , "Ernest Shackleton's Rules for Survival". Sie erhielt von den Fans 9,2 Sterne.

"Atypical": Trailer zu Staffel 3

