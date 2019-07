vor 17 Min.

Auch so kann Babyglück aussehen: Amy Schumer zeigt sich ungeschönt

US-Kabarettistin Amy Schumer zeigt sich als Mutter ungeschönt im Internet - unter anderem beim Milch-Abpumpen. Für ihre Ehrlichkeit wird sie gefeiert.

Von Nicole Rieß

Damit keine Missverständnisse entstehen – Kinder zu haben, ist toll. Das wird jede Mutter bestätigen, zumindest in vielen Momenten ihres Lebens. Aber jede von ihnen weiß auch: Gerade mit kleinen Kindern ist das Familienleben zwar vieles, aber ganz sicher nicht so entspannt und glamourös, wie es Fotos von Prominenten in den sozialen Medien oft vermuten lassen. Eine stemmt sich gegen den Strom: US-Schauspielerin Amy Schumer. Die 38-Jährige zeigt ihr Leben als frischgebackene Mutter so, wie es ist –Augenringe inklusive.

Amy Schumer führt die Realität vor Augen

Schumer, bekannt aus Filmen wie „Mädelstrip“ und „Dating Queen“, ist seit dem vergangenen Jahr mit dem Koch und Farmer Chris Fischer verheiratet, Sohn Gene wurde Anfang Mai geboren.

Nichts ist da mit gestähltem After-Baby-Body nur wenige Tage nach der Geburt: Schumer, die für ihren derben Humor bekannt ist, schiebt in Krankenhausunterwäsche den Kinderwagen, zeigt sich beim Milch-Abpumpen und mit zerzausten Haaren, begrüßt den Sommer in einem schlecht sitzenden Bikini mit allerlei Speckröllchen um den Bauch. Warum sollte sie sich auch verstecken?

Während manche Promi-Frauen gern mal den Eindruck vermitteln, der weibliche Körper habe auch kurz nach der Geburt das zu sein, was man gemeinhin als perfekt bezeichnet (schlank und straff), und damit – wenn auch ohne böse Absicht – am Selbstbewusstsein vieler Mütter kratzen, führt Schumer uns dankenswerterweise eine Realität vor Augen, mit der sich die meisten Mütter identifizieren können.

Amy Schumer zeigt das wahre Leben einer Mutter

Auf Instagram, wo sie 9,1 Millionen Menschen erreicht, zeigt sie das Leben einer Mutter, wie es wirklich ist. Von Kritik an ihren ungeschönten Fotos lässt sie sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Sie teilt aus gegen alle, die sie anfeinden.

Dass man ein Baby nicht im Vorbeigehen bekommt, so wie es bei der britischen Herzogin Kate wirkt, hatte im vergangenen Jahr auch die britische Schauspielerin Keira Knightley angemerkt. Die 34-Jährige schrieb ausführlich über das „Schlachtfeld“ der Geburt und kritisierte die makellos erscheinende Kate dafür, Mütter unter Druck zu setzen. Die dreifache Mutter war lediglich sieben Stunden nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis, im April 2018 perfekt gestylt im roten Kleid und mit etwas Rouge auf den Wangen vor die Kameras getreten.

Keira Knightley, Amy Schumer und auch anderen Promi-Frauen möchte man mal sagen: Danke für so viel Offenheit!

