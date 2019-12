08:24 Uhr

Auf diesen Straßen in Österreich gelten Fahrverbote

Auch in der Wintersaison 2019/2020 gelten wieder Fahrverbote auf verschiedenen Straßen in Tirol. Welche Strecken in Österreich genau betroffen sind und wann die Fahrverbote gelten.

Ab Samstag, 21. Dezember 2019, gelten auf einigen Straßen in Österreich - genauer gesagt in Tirol - Fahrverbote. Das heißt, Autofahrer können an diesen Stellen die Autobahn nicht verlassen, um Staus zu umfahren. Tirol hatte das schon einmal zur Hauptferienzeit im Sommer gemacht und wiederholt die Aktion nun im Winter. Wo die Fahrverbote gelten, warum Tirol die Fahrverbote eingeführt hat und auf welchen Strecken dafür keine Maut mehr bezahlt werden muss, haben wir in einem Überblicksstück zusammengeschrieben.

In welchem Zeitraum gelten die Fahrverbote in Tirol?

Die Fahrverbote gelten zwischen dem 21. Dezember 2019 und dem 13. April 2020. Allerdings greifen sie nicht an jedem Tag, sondern immer nur samstags von 7 Uhr bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 Uhr und 17 Uhr.

Auf welchen Straßen in Tirol gelten die Fahrverbote?

Die Fahrverbote gelten auf verschiedenen Landstraßen und auch auf anderen Straßen. Das Ziel ist es, den Reiseverkehr, also die Menschen, die zum Beispiel in den Skiurlaub nach Österreich fahren, auf den Autobahnen zu halten. So sollen die Anwohner entlastet werden. Deshalb wurden rund um Reutte, Kufstein und Innsbruck auf verschiedenen Strecken Fahrverbote ausgerufen. Wo genau die Fahrverbote in Tirol gelten, können Sie unserer Übersichtskarte entnehmen.

Auf bestimmten Abschnitten ist es Autofahrern verboten, weiter zu fahren. Diese Strecken sind auf der Karte mit Verbotsschildern gekennzeichnet. Zum Teil sind die Strecken auch rot markiert. Zudem stellt die Verwaltung in einigen Bereichen Ampeln auf. Die funktionieren ähnlich wie Ampeln an Baustellen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen werden sie eingeschaltet. Dann kann der Verkehr immer nur in eine Richtung fließen. Auch diese Ampeln sind auf der Übersichtskarte eingetragen.

Nicht nur für PKW und LKW: Für wen gelten die Fahrverbote in Tirol?

Die Fahrverbote gelten für alle, die keine Anrainer sind, deren Ziel in den gesperrten Straßen liegt oder die dort herkommen. In der Fachsprache spricht man in diesen Fällen von Ziel- oder Quellverkehr. Die Fahrverbote gelten für ein- und zweispurige Kraftfahrzeuge. Das heißt, sie gelten für Mofas, Mopeds, Motorroller, Motorräder, Autos und Lastwagen.

Warum gibt es 2019 und 2020 Winter-Fahrverbote in Tirol?

Die Tiroler Landesregierung hatte schon im Sommer Fahrverbote verhängt. Und damals ähnlich argumentiert wie auch jetzt wieder. Sie spricht von einer Notwehrmaßnahme. In der Urlaubszeit fahren so viele Autos durch Tirol, dass es immer wieder zu Staus auf den Autobahnen kommt. Um diese zu umfahren, verlassen viele Autofahrer die Autobahnen und weichen auf umliegende Landstraßen aus. Das will die Landesregierung mit den Fahrverboten verhindern und so die Anwohner entlasten. Im Sommer sind die Fahrverbote auf ziemlich viel Kritik gestoßen.

Wie werden die Fahrverbote kontrolliert?

Zum einen sollen sie auf Navigationssysteme aufgespielt werden. Denn diese schlagen bei Staus Ausweichrouten vor, die nun aber gesperrt sind. So sollen die Autofahrer gar nicht mehr auf die Landstraßen kommen. Zum anderen wird auch die Tiroler Polizei vor Ort kontrollieren, dass die Fahrverbote eingehalten werden.

Auf welchen Autobahnabschnitten in Österreich brauchen Autofahrer keine Vignette mehr?

Gleichzeitig hat Österreich auf bestimmten Autobahn-Abschnitten die Vignetten-Pflicht aufgehoben. Seit Sonntag, 15. Dezember, müssen Autofahrer, die von Deutschland kommen, oder nach Deutschland wollen, auf bestimmten Autobahnen in Grenznähe keine Maut mehr bezahlen. Auch eine Autobahn, die bei Linz noch im Bau ist, soll mautfrei bleiben. Welche Strecken das genau sind, können Sie ebenfalls in der Übersichtskarte sehen. Die Abschnitte sind grün gekennzeichnet.

Ausgenommen sind folgende Strecken:

A1 - Westautobahn zwischen dem Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg Nord

A12 - Inntalautobahn zwischen Kiefersfelden und Kufstein-Süd

A14 - Hörbranz bis Hohenems in Vorarlberg

A26 - Linzer Autobahn

A7 - Mühlkreisautobahn zwischen Hafenstraße und Urfahr (hhc)

