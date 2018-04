vor 35 Min.

Augsburger DSDS-Kandidat Michael weiter auf Superstar-Kurs Panorama

DSDS, zweite Liveshow - und wieder flogen zwei Kandidaten raus. Der Augsburger Superstar-Kandidat Michael Rauscher begeisterte die Jury.

Die zweite Liveshow von Deutschland sucht den Superstar 2018 stand am Samstagabend unter dem Motto "Mein Lieblingssong". Mit ihren All-Time-Favorite-Liedern wollten die Top-8-Kandidaten auf der DSDS-Bühne glänzen. Damit wartete ein bunter Musikmix auf Jury und Zuschauer. Denn von Céline Dion bis Philipp war ist alles dabei.

Mittendrin auch: der Augsburger Kandidat Michael Rauscher. Er hatte sich in der Vorwoche mit „Hulapalu“ von Andreas Gabalier in die nächste Runde gesungen. Gleich als Erster startete Michael in die erste Liveshow von DSDS 2018. Von der Jury erntete der Augsburger viel Lob. Und auch beim Publikum zuhause kam der 20-Jährige gut an. „Volltreffer“ nannte Juror Dieter Bohlen den Auftritt des Augsburgers. Dabei hatte Michael Rauscher der Titel gar nicht gefallen, als ihm gesagt wurde, dass er „Hulapalu“ singen solle. Dennoch kam er weiter.

Diesen Samstag nun durfte sich der DSDS-Kandidat - wie seine Mitbewerber - den Song aussuchen. Der singende Fliesenleger präsentierte "Schieß mich doch zum Mond" von Roger Cicero - und begeisterte mit dem Swing-Stück abermals die Jury. "Ich war nie ein Fan deiner Stimme. Aber heute hast du mich geknackt", sagte Mousse T. "Für dich geht es noch viel weiter", war sich Ella Endlich sicher. Und Dieter Bohlen beeindruckte vor allem die Bühnenpräsenz des Augsburgers: "Du freust dich so ehrlich", meinte Bohlen.

DSDS 2018: Diese Kandidaten sind raus

"Ich freue mich, dass ich vor allem aus Augsburg viel Unterstützung bekomme und die Menschen versuchen mich weiterzubringen", sagte Michael Rauscher vor einigen Tagen im Interview mit unserer Redaktion.

Ob es diesmal wieder klappt? (bo)

Themen Folgen