10:48 Uhr

Augsburger Detektiv Tamer Bakiner ermittelt auf RTL

Tamer Bakiner, Deutschlands bekanntester Detektiv, ist für RTL in das Milieu professioneller Heiratsschwindler eingetaucht. Der Augsburger ging gleich mehrere Fälle an.

Früher nannte man sie einfach Heiratsschwindler - jene Männer, die ihre weiblichen Opfer charmant umwerben, Liebe vorgaukeln und dabei nur eines im Sinn haben: den Frauen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Tamer Bakiner aus Augsburg ist "Der Wahrheitsjäger" auf RTL

Im Zeitalter von Tinder, Parship und Co. hat sich der Liebesbetrug mit neuem Namen auf das Internet verlagert: Romance Scamming. Für seine erste große RTL-Reportage begab sich Tamer Bakimer, der in Augsburg lebt und arbeitet, auf die Spuren einer Betrugsmasche, der immer mehr Frauen in Deutschland zum Opfer fallen.

Was meist im Netz als harmloser Flirt beginnt, ist heute oftmals organisiertes Verbrechen im großen Stil. Ganz gezielt werden deutsche Frauen von jungen Männern, zumeist aus Afrika, angeschrieben. Deren Methoden sind beinah schablonenhaft: Zunächst werden die Opfer zärtlich umgarnt und verführt, allmählich dann emotional abhängig und gefügig gemacht. Dann tischen die Männer ihnen eine irrwitzige Geschichte mit der Bitte um kurzfristige finanzielle Hilfe auf und unterziehen die gutgläubigen Frauen einer regelrechten Gehirnwäsche.

"Solange, bis sie den Männern alles geben, was sie besitzen", berichtet Ursula Tschorn, Gründerin des einzigen Opferhilfevereins in Deutschland. Die 63-Jährige, selbst ein Opfer von Romance Scammern, bekommt pro Woche zwischen 100 und 500 neue Anzeigen von Opfern auf den Tisch. "Die Frauen werden von unserem Rechtssystem völlig im Stich gelassen", beklagt Tschorn. Polizei und Staatsanwaltschaft würden die allermeisten Ermittlungen einstellen, weil diese kaum Aussicht auf Erfolg hätten. Aus diesem Grund hat Ursula Tschorn Tamer Bakiner um Hilfe gebeten.

Tamer Bakiner lebt in Augsburg. Dort ist auch der Hauptsitz seines Unternehmens. Bild: TVNOW/Dreh-WG/Jana Bernhardt

Romance Scamming: Eine Betroffene hat rund 380.000 Euro verloren

Für die RTL-Reportage, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, ging der Augsburger Wirtschaftsdetektiv gleich mehrere Fällen von Romance Scamming an. Brigitte Michaelsen (Name geändert) hat insgesamt 380.000 Euro an einen Betrüger überwiesen. Bei der Schweizer Schauspielerin Anny Weiler sind es 120.000 Euro. Die 76-Jährige dachte sogar an Selbstmord. Regula Müller aus Zürich hat kürzlich 18.000 auf ein Istanbuler Bankkonto überwiesen.

Tamer Bakiner, der auf eine 25-jährige Erfahrung zurückblicken kann, sagt über seine Arbeit: "Ich jage nach der Wahrheit und enttarne sie. Dabei darf ich genauso viel wie jeder andere Mensch. Aber ich bewege mich meistens im Graubereich." Mit seinen Tipps und Ratschlägen wolle er Menschen für Gefahren und Manipulationsversuche sensibilisieren, sagt Bakiner.

Zweite Folge mit Tamer Bakiner

Im Herbst, bestätigte ein RTL-Sprecher, wird eine zweite Reportage mit Tamer Bakiner zu sehen sein. (AZ)

Themen Folgen