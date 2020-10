vor 18 Min.

Aus bei "DSDS" 2021: Michael Wendler im Porträt

Hier im Porträt erfahren Sie alles zu Michael Wendler. Der Sänger sollte eigentlich 2021 als Jury-Mitglied bei "DSDS" zu sehen sein. Doch der 48-Jährige ist nicht mehr länger dabei.

Von Monique Neubauer

" Deutschland sucht den Superstar" läuft Anfang 2021 mit der 18. Staffel. Neben Urgestein Dieter Bohlen sollte auch Michael Wendler als Jury-Mitglied die Kandidaten bewerten. Doch der Sänger hat seinen neuen Job wieder hingeschmissen. Hier im Porträt lesen Sie alle wichtigen Informationen zum "Wendler".

"DSDS" 2021: Michael Wendler im Porträt - Das ist der Schlagersänger

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren. Sein bürgerlicher Name ist Michael Norberg. "Der Wendler" war nicht immer Schlagersänger - er ist gelernter Speditionskaufmann und stieg mit 21 Jahren in die Spedition seines Vaters ein. 1999 gründete er gemeinsam mit Claudia Norberg die Schallplattenfirma CNI Records. Eines seiner erfolgreichsten Lieder ist "Sie liebt den DJ". 2016 meldete seine Plattenfirma Insolvenz an.

Michael Wendler hat eine gemeinsame Tochter mit Claudia Norberg, namens Adeline. Im Jahr 2016 zog die Familie Norberg nach Cape Coral in Florida. 2018 trennte sich das Ehepaar nach 29 Jahren Beziehung und neun Jahren Ehe. Seit Oktober 2018 ist Michael Wendler mit Laura Müller liiert, die 29 Jahre jünger ist als er. Im Juni 2020 gab sich das Paar in Amerika das Ja-Wort. Seitdem trägt Laura Müller den Nachnamen Norberg.

"Der Wendler": Aus als Juror bei "DSDS"

Michael Wendler war bereits in vielen TV-Shows zu sehen. Zu seiner Aufgabe bei "DSDS" sagte der Schlagersänger: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden". Folgend sehen Sie eine Auswahl an TV-Sendungen, bei denen Michael Wendler bereits zu sehen war:

2014: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

2014: Schlag den Star

2014: Promi Big Brother

2014: Promi Shopping Queen

2015: Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!

2016: Let’s Dance

2017: Goodbye Deutschland

2019: Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare

– Kampf der Promipaare 2020: Wendler , Laura , Claudia – der DJ und die Frauen

, , – der DJ und die Frauen 2020: Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika

und der – Total verliebt in 2020: Denn sie wissen nicht, was passiert

2020: Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!

und der – Jetzt wird geheiratet! 2021: Deutschland sucht den Superstar

