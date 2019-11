17:35 Uhr

Aus für "Brunetti": ARD setzt "Donna Leon"-Krimis ab

Nach über 20 Jahren setzt das Erste die beliebte Krimireihe rund um den italienischen "Commissario Brunetti" ab - und das trotz guter Einschaltquoten.

Trotz zuverlässig guter Einschaltquoten lässt die ARD die „Donna-Leon“-Krimireihe rund um den italienischen Commissario Brunetti auslaufen. Zu den Gründen für diesen Schritt wurde zunächst nichts bekannt. „Gemeinsam mit UFA Fiction und Bestseller-Autorin Donna Leon haben wir entschieden, unsere besondere Krimireihe um Commissario Brunetti nach über zwanzig Jahren mit dem 26. ,Donna-Leon‘-Fall zu beenden“, sagte am Donnerstag die Geschäftsführerin der ARD Degeto, Christine Strobl. Dieser letzte Fall der TV-Reihe wird am 25. Dezember im Ersten gezeigt.

Brunetti Hauptdarsteller Umw Kockisch zeigt sich wehmütig

Die Donna-Leon-Verfilmungen liefen erstmals im Jahr 2000 im deutschen Fernsehen, zunächst mit Joachim Król als Kommissar Brunetti, seit 2003 dann mit Uwe Kockisch in der Hauptrolle. Als Donnerstagskrimi zogen die Fälle regelmäßig mehr als sechs Millionen Zuschauer an.

Kockisch schwärmt etwas wehmütig im Rückblick: „Nirgendwo anders kann man Vergänglichkeit so direkt erleben wie in Venedig. Und das ist sehr befreiend. Ciao Commissario! Wir sehen uns wieder!“ Im Ersten endet die Reihe mit dem 26. Fall, „Stille Wasser“. Fans werden dennoch weiter Neues von ihrem Liebling erfahren: Der Diogenes Verlag hat für Ende Mai 2020 den 29. Fall „Geheime Quellen“ als Buch angekündigt.

Autorin Donna Leon hat nicht vor, mit dem Schreiben aufzuhören

Die Autorin selbst hat nicht vor, das Schreiben so schnell einzustellen. „Ich werde so lange schreiben, wie ich Freude daran habe. Und die habe ich“, hatte die mittlerweile 77-Jährige Donna Leon kürzlich der Bild-Zeitung gesagt. Der erste Krimi ihrer Reihe ist im Jahr 1992 erschienen. Donna Leon lebte zur Entstehungszeit selbst in Venedig. Heute verbringt sie die meiste Zeit des Jahres in einem kleinen Dorf in der Schweiz.

Offenbar will die Amerikanerin Brunetti auch die Chance geben, nach ihrem eigenen Tod weiterzuleben. „Ich werde ganz sicher keinen Abschlussfall für Brunetti schreiben, in dem er stirbt und das Buch dann in den Safe legen, damit es nach meinem Tod erscheinen kann“, versprach sie. Dafür mag ich Brunetti viel zu sehr.“ (dpa, AZ)

Themen folgen