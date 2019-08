vor 19 Min.

Ausbruch aus Gefängnis in Bochum: Polizei fahndet nach Straftäter

Die Justizvollzugsanstalt Bochum. Ein Häftling ist am Donnerstagabend aus einem Gefängnis in Bochum geflohen.

Gefängnisausbruch in Bochum: Mit einem Großaufgeboit sucht die Polizei seit Donnerstagabend nach einem flüchtigen Straftäter im Ruhrgebiet.

Der 42-jährige Mann hatte am Donnerstagabend in der JVA Bochum eine rund fünf Meter hohe Mauer überwunden und tauchte dann in den umliegenden Straßen unter. Der Serbe saß wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und schweren Raubes in der JVA. Er habe noch eine Haft bis 2021 zu verbüßen, hieß es weiter.

An der anschließenden Großfahndung nach dem Mann waren Spürhunde und Hubschrauber beteiligt. Am Freitagmorgen sagte ein Polizeisprecher allerdings, die Fahndung sei bisher erfolglos gewesen. Die Ermittler hätten auch keine konkrete Vermutung, wo sich der Mann aufhalten könnte. Ein Zeuge hatte lediglich beobachtet, wie der Häftling zu Fuß floh.

Wie der Häftling die Mauer des Gefängnisinnenhofes hinauf und wieder hinunter klettern konnte, sei bislang unklar, hieß es weiterr. Man vermute, dass er sich eine Art Aufstiegshilfe gebaut habe.

Ausbruch in Bochum: Polizei sucht flüchtigen JVA-Insassen

Der gesuchte Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat laut Polizei eine schlanke, drahtige Figur, braune Augen und nach hinten gegelte schulterlange Haare. Außerdem habe er Tätowierungen an Oberkörper und Oberarmen.

Gefängnisausbrüche sind in Deutschland kein Verbrechen – und bleiben dementsprechen straffrei. Dass Selbstbefreiung ungesühnt bleiben soll, legten die Gesetzgeber bereits Ende des 19. Jahrhunderts für das deutsche Kaiserreich fest. So verfüge jeder Mensch über einen natürlichen Freiheitstrieb, den der Einzelne nicht unterdrücken könne und den selbst das Gesetz zu respektieren habe. Seine eigene Freiheit wiedererlangen zu wollen, wie bei der Flucht aus einer Haft, könne kein strafwürdiges Verhalten sein. Bis heute hat sich daran nichts geändert.

Den meisten Kriminellen gelingt die Flucht allerdings nicht ohne Widerstände. „In der Realität schafft es kaum jemand, sich ohne Fehler hinauszuschleichen“, sagt Michaela Landgraf, Vorstandsmitglied vom Münchener Anwaltverein.

Zuletzt waren aus der JVA Memmingen zwei Untersuchungshäftlinge geflohen. Beide konnten später wieder gefasst werden. (AZ, dpa)

Themen Folgen