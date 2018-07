Auslieferung von Kim Dotcom rechtens: Megaupload-Gründer scheitert mit Berufung

Kim Dotcom kann an die USA ausgeliefert werden. Das urteilte das höchste Berufungsgericht Australiens. Dotcom kündigte an, in Neuseeland Berufung einzulegen.

Der deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom kann an die USA ausgeliefert werden. Das entschied das oberste Berufungsgericht in der australischen Hauptstadt Wellington. Gegen vorherige Richtersprüche war Dotocom in Berufung gegangen. So auch jetzt: Gegen den neuerlichen Beschluss will Dotcoms Anwaltsteam nun vor den Obersten Gerichtshof Neuseelands ziehen.

My statement about the disappointing judgement by the NZ Court of Appealhttps://t.co/7NFqGoSWIl



A judgement in complete denial of the legislative history and intention of the Copyright Act. Therefore it has the value of toilet paper. We will now appeal to the Supreme Court.