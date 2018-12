vor 33 Min.

Außenministerium von Unbekannten angegriffen

Unbekannte sollen in der libyschen Hauptstadt Tripolis das Außenministerium angegriffen habe. Einem Medienbericht zufolge war eine Explosion zu hören.

In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben Unbekannte einem Medienbericht zufolge das Außenministerium angegriffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur LNA war am Dienstag eine Explosion bei dem Gebäude, das zur international anerkannten Regierung des Landes gehört, zu hören gewesen. Rauch stieg über dem Ministerium auf. Es gab zunächst keine Informationen, ob Menschen getötet oder verletzt wurden.

Seit dem Tod von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 ist das Land in Nordafrika im Chaos versunken. In Tripolis gibt es immer wieder Kämpfe von Milizen und verfeindeten Gruppen sowie Gewalt gegen die schwache offizielle Regierung Libyens, die in der Hauptstadt sitzt. Das Land ist dabei tief gespalten, eine Gegenregierung im Osten beansprucht die Macht ebenso für sich. (dpa)

