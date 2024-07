Krokodil tötet offenbar Zwölfjährige beim Schwimmen in Australien

Seit Dienstagnachmittag wird eine Zwölfjährige im tropischen Norden Australiens vermisst. Als das Mädchen das letzte Mal gesehen wurde, schwamm es in einem Wasserlauf namens Mango Creek etwa 350 Kilometer südwestlich von Darwin. Das berichten australische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Offenbar von Krokodil getötet: Vermisstes Mädchen in Australien noch nicht gefunden

Die Ermittler nehmen an, dass die Zwölfjährige von einem Krokodil angegriffen und getötet worden ist. "Unsere Gedanken sind bei der Familie und der Gemeinde", sagte Polizeisprecherin Erica Gibson. Beamte und Anwohner seien mit Booten im Einsatz und suchten nahe der Aborigine-Gemeinde Nganmarriyanga einen großen Abschnitt des Gewässers ab, hieß es. "Wir leben an einem Ort, an dem Krokodile unsere Wasserstellen besetzen. Es ist ein tragisches Ereignis", sagte Brent Potter, der Polizeiminister des Northern Territory, gegenüber der .

Mehr als 100.000 Krokodile in Region, in der Mädchen verschwunden ist

In der Region, in der das Mädchen verschwunden ist, leben sowohl Salzwasser- als auch Süßwasserkrokodile. Salzwasserkrokodile, die bis zu sechs Meter lang werden können, gelten als weitaus gefährlicher und extrem aggressiv. Die bis zu drei Meter langen Süßwasserkrokodile, "Freshies" genannt, greifen Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Doch die Attacken sind meist nicht tödlich.

Laut der Regierung des Northern Territory leben in der Region mehr als 100.000 Krokodile. In ganz Australien kommt es jährlich durchschnittlich zu zwei tödlichen Krokodilangriffen. Erst im Juni hatten Mitglieder einer Aborigine-Gemeinde im Northern Territory ein "Problemkrokodil", das sich zuvor immer wieder Tieren und Menschen genähert hatte, erschossen und gemeinschaftlich verspeist. (mit dpa)