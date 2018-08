07:20 Uhr

Australien hat jetzt die teuersten Zigaretten der Welt Panorama

Eine Schachtel Zigaretten kostet in Australien 16,80 Euro und ist damit so teuer wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und damit ist längst noch nicht Schluss.

Im Mai hörte Deep Lama dann doch mit dem Rauchen auf, nach immerhin 26 Jahren. Wegen der Gesundheit, aber auch, weil es ihm irgendwann zu teuer wurde. "Ich habe zuletzt jeden Monat 250 australische Dollar für Zigaretten ausgegeben", sagt der 42-Jährige aus Australiens Hauptstadt Canberra. Umgerechnet etwa 156 Euro. Mit dem Geld kann man Besseres anfangen, zumal, wenn man zwei Kinder hat.

Wenn es nach dem Willen von Regierung und Gesundheitswächtern geht, werden viele Australier Lamas Beispiel folgen. An diesem Samstag steigen auf dem fünften Kontinent die Zigaretten-Preise schon wieder. Die 20er-Packung kostet dann um die 27 australische Dollar (etwa 16,80 Euro). Für eine XL-Packung mit 30 Stängeln müssen sogar fast 40 Dollar gezahlt werden.

Nach einem globalen Überblick des Magazins Economist sind Zigaretten in Australien so teuer wie nirgendwo sonst auf der Welt. Zum Vergleich: In Deutschland kostet die gebräuchliche 20er-Packung nach Angaben des Zigarettenverbands derzeit durchschnittlich 6,40 Euro. Das ist auch schon doppelt so viel wie vor 15 Jahren - aber für australische Raucher klingt es trotzdem nach Schnäppchenparadies.

Eine Zigarettenpackung wird jedes Jahr drei Euro teurer

In Australien versuchen die Regierungen von links wie rechts spätestens seit Beginn dieses Jahrzehnts mit immer höheren Steuern, die Leute vom Rauchen abzubringen. Aktuell - und mindestens noch bis ins Jahr 2020 - steigt der Preis jedes Jahr um 12,5 Prozent. Bei der 20er-Packung bedeutet dies drei Dollar mehr.

Die Politik folgt damit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die meint , dass Tabaksteuern "mit Abstand der effektivste Weg sind, um Raucher zum Verzicht zu bewegen und Kinder davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen".

Diese Einschätzung wird aber nicht von allen geteilt. Der Gesundheitsexperte Pramod Sharma von der University of Technology in Sydney sagt: "Die Erhöhung der Tabaksteuer ist eine wichtige und effektive Strategie. Aber ob jemand mit dem Rauchen aufhört, hängt auch von anderen Faktoren ab."

In Australien rauchen etwa 15 Prozent der Menschen

Tatsächlich ist nach einer Studie der Universität des Bundesstaats New South Wales die Zahl der Raucher in Australien nicht so zurückgegangen wie erhofft. Anfang der 1990er Jahre rauchten dort knapp 24 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. 2016 waren es immer noch 15,6 Prozent - ähnlich viele wie in anderen Industriestaaten. In New South Wales stieg die Zahl sogar geringfügig wieder.

So hören Sie mit dem Rauchen auf 1 / 8 Zurück Vorwärts Nikotinkaugummis und -pflaster: Diese Hilfsmittel sorgen dafür, dass man nicht von Hundert auf Null gehen muss. "Man kann sich erst einmal darauf konzentrieren, seine Gewohnheiten zu ändern, bekommt das Nikotin aber weiter", erklärt Gabriele Bartsch von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS).

Aber: Auch Kaugummis und Pflaster muss man nach und nach herunterdosieren, mahnt sie. Wie lange die Einnahme höchstens empfohlen wird, steht auf der Packung.

Weniger rauchen: "Dazu gehört sehr viel Disziplin und sehr viel Motivation", sagt Bartsch. Denn auch beim Reduzieren wird das Suchtgedächtnis immer weiter "gefüttert". "Für die meisten ist es weniger anstrengend, sich einen fixen Schlusspunkt zu setzen und das dann auch durchzuhalten."

Nicht aufgeben: "Auch ein zeitweiliger Rauchstopp ist gut" betont Bartsch. Wer schon mal für ein halbes Jahr oder auch zwei Jahre aufgehört hat, hat zumindest die Erfahrung gemacht: "Ich kann das". "Dadurch wird die Chance, es wieder zu schaffen, nicht schlechter, sondern besser."

Positiv denken: Wer gerade die ersten Tage oder auch Wochen nicht mehr raucht, sieht eigentlich nur, was ihm weggenommen wird. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, was das Aufhören alles Positives bewirkt.

"Es gibt auch Apps, die einen dabei unterstützen. Allerdings ist bislang keine wissenschaftlich evaluiert", sagt Bartsch. Die Apps senden Push-Mitteilungen, in denen etwa steht, wie sehr sich das Herz schon erholt hat. Oder die App rechnet das bereits eingesparte Geld zusammen.

Stark bleiben: "Meistens ist es nur ein kurzer Moment, den man überbrücken muss, bis die Motivation wieder einen Push bekommt", sagt Bartsch. Aber in dem kleinen Zeitraum sollte man möglichst nicht das tun, was vorher mit dem Rauchen verbunden war, rät Bartsch.

Sich ablenken: Was in kritischen Situation hilft, muss jeder für sich herausfinden, betont Bartsch. Manch einer dreht eine Runde um den Block oder den Wald, manche fangen an zu putzen und wieder andere machen zehn Kniebeugen, statt eine zu rauchen.

Der Uni-Professor Colin Mendelsohn meint dazu: "Es ist offensichtlich, dass es viele Raucher gibt, die so abhängig sind, dass sie immer weiter machen werden - egal, was es kostet." Für den Staat bedeuten höhere Steuern jedenfalls mehr Geld. Vergangenes Jahr nahm Australiens Fiskus knapp 7,8 Milliarden Euro über Steuern für Tabakprodukte ein. 2020 sollen es 10,6 Milliarden sein. Folge ist auch, dass der Schwarzmarkt an Bedeutung gewonnen hat.

Australien hat als erstes Land der Welt Schockbilder auf Zigarettenpackungen eingeführt

Zudem werden Raucher hier auch mit anderen Mitteln abgeschreckt. Als erstes Land der Welt hatte Australien 2012 für alle Marken schlammgrüne Einheitspackungen eingeführt, auf denen mit Schockbildern vor den Gefahren gewarnt wird. Zudem dürfen Zigaretten nur in lizenzierten Geschäften verkauft werden und keinesfalls an Minderjährige.

Bei den Rauchern selbst kommt die Preiserhöhung naturgemäß nicht gut an - auch wenn sich viele ihres Lasters bewusst sind. Eine Supermarkt-Kundin in Canberra, Alice Lily, sagt: "Ich bin stocksauer auf die Regierung. Ich lebe die Hälfte des Jahres von Sozialhilfe. Und den Großteil nimmt mir die Regierung mit der Kippensteuer gleich wieder weg."

Professor Mendelsohn fürchtet ebenfalls, dass die hohen Zigarettenpreise das soziale Ungleichgewicht weiter verstärken. "Das heißt nicht automatisch, dass die Leute aufhören. Wir müssen ihnen mehr Hilfe geben, wenn sie aufhören wollen, und sie nicht einfach bestrafen." (dpa)

Themen Folgen