Auszeit mit Taschengeld - Norderney sucht einen Inselblogger

Rom und das Umland sind am Sonntagabend von einem Erdbeben erschüttert worden. Verletzte gibt es nach ersten Informationen aber nicht.

Hitze kommt nach Deutschland

Hoch "Ulla" bringt Sonne und Temperaturen bis 40 Grad

Auf dem Weg zu einem neuen Hitzerekord? In der kommenden Woche steigen die Temperaturen in Teilen Deutschlands bis an die 40 Grad. "Die Hitze kommt, um zu bleiben", heißt es.