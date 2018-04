vor 43 Min.

Auto-Attacke in Münster: Jens R. war laut Polizei Einzeltäter Panorama

Kaum ein anderer Ort vermittelt so sehr die Essenz gutbürgerlicher deutscher Gemütlichkeit wie der Platz vor dem Kiepenkerl in Münster. Am Samstag wurde er zum Ziel einer Amokfahrt.

Warum fährt ein Mann in Münster in eine Menschengruppe und erschießt sich dann selbst? Noch haben Ermittler keine Antwort. Inzwischen sind mehr Details bekannt.

Ein Frühlingssamstag in Münster: In den historischen Gassen der Altstadt sitzen die Menschen am Nachmittag draußen in der Sonne - es ist einer der ersten warmen Tage. Doch ein furchtbarer Zwischenfall erschüttert die Idylle in der nordrhein-westfälischen Stadt: Ein Kleintransporter rast vor der Traditionsgaststätte Kiepenkerl in eine Menschengruppe. Es gibt Tote und Verletzte. Drei Menschen sterben laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) - unter ihnen ist auch der mutmaßliche Täter Jens R., ein 48-Jähriger, der laut FAZ aus Olsberg im Sauerland stammen und schon lange in Münster gelebt haben soll. Er hatte sich nach der Tat in seinem Wagen erschossen. Bei seinen beiden Opfern handelt es sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken.

Weiter teilte die Polizei am Sonntag mit: Es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt waren. Man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Sprecherin. Die Polizei war zunächst Zeugenaussagen nachgegangen, wonach zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten.

Münster: Motiv und Hintergründe noch unklar

Einige der mehr als 20 Verletzten schwebten auch am Sonntag noch in Lebensgefahr. Das Motiv des Mannes sei noch unklar. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Münster hieß es am frühen Sonntagmorgen: "Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt."

Die Polizei fand bei der Durchsuchung der Wohnung des Amokfahrers keine brauchbare Maschinenpistole vom Typ AK47, wie es hieß. Die Beamten hätten nur eine Dekorationswaffe und Feuerwerkskörper gefunden. Spezialisten hätten aus Sicherheitsgründen die Wohnungstür aufgesprengt, bevor die Beamten die Räume hätten untersuchen können. Am Samstagabend waren in Münster wiederholt Explosionsgeräusche zu hören gewesen.

12 Bilder Mehr als 20 Verletzte und drei Tote in Münster Bild: dpa

Auch unmittelbar nach der Amokfahrt hatten sich die Einsatzkräfte dem Campingbus mit großer Vorsicht genähert, da Beamte Drähte sahen, die ins nicht einsehbare Fahrzeuginnere führten.

Experten des Landeskriminalamts aus Düsseldorf hätten dann das Fahrzeug auf mögliche Gefahren ausgiebig untersucht und letztlich Entwarnung gegeben, hieß es weiter. Ermittler hätten im Wagen die Waffe, mit der sich der Täter erschossen habe, sowie eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend Feuerwerkskörper gefunden.

Die Polizei lobte das besonnene Verhalten der Menschen. "Die Polizei konnte die notwendigen Maßnahmen schnell und reibungslos treffen", erklärte der Einsatzleiter, Polizeidirektor Martin Fischer. "Alle haben sich vorbildlich verhalten und den Tatortbereich sehr schnell verlassen."

Zuvor bat die Polizei die Bevölkerung via Twitter aber auch, keine Spekulationen in die Welt zu setzen. Und keine Bilder vom Einsatzort zu posten. "Damit unterstützt Ihr uns nicht", hieß es in dem Kurznachrichtendienst.

BKA hofft auf Hinweise, Videos und Fotos

Das Bundeskriminalamt richtete im Internet für Zeugen ein Hinweisportal ein: Unter der Adresse https://www.bka-hinweisportal.de/ könnten Videos oder Fotos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, hochgeladen werden. Nach Angaben der Polizei laufen inzwischen viele Hinweise ein.

"Allein die Tatortaufnahme wird viel Zeit in Anspruch nehmen", erklärte Fischer zum Stand der Untersuchungen. "Wir brauchen Zeit, die Spuren auszuwerten und die Ergebnisse der Ermittlungen zusammenzuführen." Auch am Sonntag sei deshalb mit Behinderungen in Münsters Innenstadt zu rechnen.

Die Spurensuche am Tatort dauerte in der Nacht an. Leichen wurden dort erst im Dunklen abgeholt. Polizisten sperrten den Bereich weiter großräumig ab.

Teile der Innenstadt von Münster sind rund um den Tatort abgesperrt. Bild: Friso Gentsch (dpa)

Die beschauliche Universitätsstadt Münster stand unter Schock. Spontan versammelten sich Bürger, um gemeinsam zu trauern. Im Paulus-Dom in Münster gibt es am Sonntagabend einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, den Bischof Felix Genn leiten will.

Trauer in Münster nach Amokfahrt

"Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung", sagte der Oberbürgermeister der Stadt, Markus Lewe, vor Journalisten. Er ergänzte: "Wir wissen bislang nicht, welchen Hintergrund dieses Ereignis hatte."

Die Bundesregierung sprach den Opfern und ihren Angehörigen wenige Stunden nach dem Vorfall ihr Beileid aus. "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und den Angehörigen. Mein tiefes Mitgefühl gilt allen, die einen geliebten Menschen verloren haben und in tiefer Sorge sind", erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Wir müssen von einer schweren Gewalttat ausgehen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilte mit, es werde alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan. "Allen Einsatzkräften vor Ort gilt mein Dank." Sie stehe in ständigem Austausch mit Bundesinnenminister Horst Seehofer, Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Es ist ein sonniger Tag in der Studentenstadt Münster. Dann passiert das Schreckliche: Ein Transporter rast in eine Menschenmenge. Video: dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften vor Ort. "Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären", schrieb sie. Außenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich erschüttert. "Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Opfern sowie ihren Familien und Freunden", schrieb er auf Twitter.

Die AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch schrieb schon kurz nach dem Vorfall "WIR SCHAFFEN DAS“ auf Twitter - in Andeutung an das Zitat von Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise.

Münster: Das ist der "Kiepenkerl"

Der "Kiepenkerl" ist ein Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland im Herzen der historischen Innenstadt von Münster. Er ist ein Wahrzeichen der etwa 300.000 Einwohner zählenden Stadt. Die beiden umliegenden Traditionslokale heißen Großer Kiepenkerl und Kleiner Kiepenkerl. Der Platz inmitten enger Altstadtgassen ist ein beliebter Treffpunkt.

Eine Satellitenaufnahme zeigt die Straße Spiekerhof nördlich des Münsters. Vor einem in der Straße gelegenen Lokal fuhr ein Lastwagen in eine Gruppe sitzender Menschen. Bild: Google/dpa

Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien, im Winter gibt es ein Weihnachtsdorf. Der "Kiepenkerl" befindet sich seit 1896 auf dem Spiekerhof - eine Männerfigur mit Tragekorb, Pfeife, Knotenstock und Leinenkittel. Das Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, originalgetreu wieder hergestellt und 1953 von Bundespräsident Theodor Heuss eingeweiht. (AZ/dpa)

