Ein Chauffeur für 4,90 Euro

Dank der App „Autonauten“ soll sich bald jeder einen Fahrer leisten können.

Ob Adelige oder Industrieller – wer es sich leisten konnte, ließ sich schon zu Zeiten des Pferdeverkehrs von einem Kutscher fahren. Daran hat sich im Prinzip auch in Zeiten des motorisierten Verkehrs nichts geändert. Aus dem Kutscher ist sozusagen der Chauffeur geworden.

So ein Fahrer ist aber für Normalverdiener praktisch unbezahlbar. Schade eigentlich, denn wer wünschte sich beispielsweise in nervigen Staus oder bei längeren Fahrten alleine nicht mal, das Lenkrad würde ein anderer übernehmen.

Dank einer neuen App mit dem bezeichnenden Namen „Autonauten“ soll das nun möglich sein. Sie knüpft an die Idee der guten alten Mitfahrzentrale an, allerdings dreht sie das Prinzip um. Hier muss sich nämlich der Mitfahrer hinters Lenkrad klemmen, wird also zum Chauffeur für den Autobesitzer. Vermittlungsgebühr: 4,90 Euro.

So reist der Laien-Chauffeur ohne Spritbeteiligung spürbar günstiger als bei herkömmlichen Mitfahrzentralen. Der Autobesitzer wiederum kann sich gemütlich danebensetzen und lesen, telefonieren oder einfach nur vor sich hindösen. Einen kleinen bürokratischen Haken aber hat das Ganze: Der Autobesitzer muss eine spezielle Versicherung für seinen Chauffeur abschließen. Diese kostet weitere 4,90 ¤ pro Fahrt. Die App startet mit einem Probelauf bis Anfang nächsten Jahres. In dieser Zeit ist sie kostenlos, allerdings auf Nutzer aus Bayern, Baden-Württemberg und Berlin beschränkt. Von 2022 an soll sie dann deutschlandweit an den Start gehen - vorausgesetzt, es finden sich genügend Menschen, die ihr Auto tatsächlich einem Fremden anvertrauen …