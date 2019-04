vor 17 Min.

Auto fährt in Kaufhaus - 85-jähriger Fahrer leicht verletzt

Feuerwehrleute stehen neben einem Auto, das in ein Kaufhaus gefahren ist. Der etwa 75 Jahre alte Fahrer sei leicht verletzt worden.

Schrecksekunde am Vormittag in einem Hamburger Kaufhaus: Ein Auto rast mitten durch die Handtaschenabteilung Richtung Rolltreppe. Am Steuer des Geländewagens sitzt ein älterer Herr.

Es ist ein Bild der Verwüstung: Glasscherben, Metallteile und Handtaschen liegen auf dem Boden des Hamburger Einkaufszentrums verteilt. Am Ende der Schneise hängt ein silberner Geländewagen schief neben der Rolltreppe und droht, mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen.

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Wagen in ein Kaufhaus im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr schoss das Auto im Alstertal-Einkaufszentrum eine fünfstufige Treppe hoch, durchbrach die geschlossenen, gläsernen Eingangstüren eines Kaufhauses und blieb schließlich 25 Meter weiter über einem Lichthof hängen. Die Unfallfahrt könne nur fünf bis acht Sekunden gedauert haben, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Rentner wurde dabei leicht verletzt. Er wurde von Mitarbeitern und Kunden aus dem Auto gerettet. Zwei Augenzeugen erlitten einen Schock. Zudem wurden zwölf Kaufhausmitarbeiter von der Feuerwehr betreut. "Das war haarscharf. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Einen halben Meter weiter und der wäre abgestürzt", sagte der Sprecher. Es sei kaum zu glauben, dass keine Kunden und Mitarbeiter verletzt wurden. "Hier hätte es Tote geben können", sagte er dem NDR.

Warum der Senior in das Kaufhaus gerast ist, war zunächst unklar. Zuvor hatte er auf einem Parkplatz des Einkaufszentrums sein Auto rückwärts eingeparkt und wollte vorwärts aus der Parklücke wieder rausfahren. Dabei sei er über das Parkdeck hinweg direkt in das Kaufhaus gefahren. Der Geländewagen sei wahrscheinlich mit einem Automatikgetriebe ausgestattet, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Unfallfahrt sei ein Schaden von etwa 40 000 Euro entstanden.

Der Wagen wurde später von der Feuerwehr gesichert und mit einer Seilwinde aus dem Kaufhaus gezogen. Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen übernommen und das Fahrzeug sichergestellt. Das Kaufhaus war nach dem Unfall geräumt worden und blieb laut Polizei auch am Nachmittag noch geschlossen. (dpa)

