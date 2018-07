10:13 Uhr

Auto rammt Kinderwagen - Frau und Baby tot

Am Freitagabend hat in Baden-Württemberg ein Auto eine Frau mit Kinderwagen gerammt. Kurz darauf starben sowohl die Frau als auch das Baby.

Ein bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Gaggenau (Kreis Rastatt) lebensgefährlich verletztes Baby ist gestorben. Eine 54-Jährige war bereits kurz nach dem Unfall am Freitagabend ihren Verletzungen erlegen. Bei den Opfern soll es sich um die Großmutter und ihren mehrere Monate alten Enkel handeln. Am Samstag teilte die Polizei in Offenburg mit, dass der mutmaßlichen Fahrer ermittelt werden konnte. Weitere Einzelheiten zu dem Verdächtigen und den Opfern waren zunächst unklar.

Autofahrer rammt Kinderwagen und begeht Fahrerflucht

Den Angaben zufolge war der Autofahrer am Freitagabend innerorts mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Gehweg erfasste er die Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Statt zu helfen, fuhr der Autofahrer dann Richtung Stadtmitte davon.

Die 54-Jährige starb auf dem Weg in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kleinkind zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo es wenig später ebenfalls starb. (dpa)

