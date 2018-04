Auto rast am Hamburger Hafen gegen Bus

Ein langes Wochenende und ungehemmter Alkoholkonsum: In zahlreichen Fällen sorgte diese Kombination in den vergangenen Tagen für Übergriffe und Ausschreitungen.

Stille Tage

Bayern: An welchen Tagen gilt ein Tanzverbot?

Nicht nur am Karfreitag herrscht in Bayern Tanzverbot - 2018 gibt etliche andere stille Tage, an denen öffentliche Partys und laute Musik verboten sind.