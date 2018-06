Auto stürzt von Parkhaus: 88-Jähriger stirbt

vor 52 Min.

Ein 88 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto am Dienstagabend aus dem Parkhaus eines Einkaufscenters in Hamburg mehr als zehn Metern in die Tiefe gestürzt.

Von Oliver Bosch

Am Dienstagabend stürzte ein 88-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Auto aus über zehn Metern Höhe von einem Hamburger Parkhaus an der Hamburger Straße im Stadtteil Mundsburg. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Der Rentner starb an seinen schweren Verletzungen.

Die Szene mutete an wie Dreharbeiten zu einem neuen James-Bond-Abenteuer. Ein Auto durchbricht in mehr als zehn Metern Höhe die Absperrung eines Hamburger Parkhauses, stürzt in die Tiefe und landet auf dem Dach. Nur dass es sich nicht um den Dreh eines erfahrenen Filmteams handelte und kein Stuntman unversehrt aus den Trümmern des Wagens stieg.

Vielmehr endete für einen 88-Jährigen Autofahrer seine Fahrt zum Einkaufen tödlich. Die Wucht des Aufpralls presste das Dach seines Wagens massiv zusammen - der alte Mann hatte keine Chance. Laut NDR hätte die Feuerwehr einige Mühe gehabt, den Fahrzeugtyp zu bestimmen. Noch ist völlig unklar, wie der Unfall genau passiert ist. Anzeichen für einen Selbstmord sind bis jetzt keine entdeckt worden. Auch gebe es noch keine Hinweise, ob der Mann möglicherweise eine Herzattacke erlitten habe.

Wie verschiedene Medien berichteten, sei der Greis mit hoher Geschwindigkeit über die 5. Ebene des Parkhauses gefahren. Ohne zu bremsen, hätte er die Außenmauer des Gebäudes durchbrochen und sei dann auf die Straße am Mundsburg-Einkaufszentrum gestürzt. Nach dem schrecklichen Unfall sperrten Rettungskräfte Unfallstelle und Teile des Parkhauses. Mauer- und Gitterteile drohten herunterzufallen und stellten dadurch eine Gefahr für Passanten dar. Außerdem wurde Statiker zur Unfallstelle beordert, um den Zustand des des Gebäudes zu überprüfen.

2011 überlebte eine 63-jährige Autofahrerin einen Absturz vom gleichen Parkhaus

Mehr Glück hatte eine 63 Jahre alte Frau im September 2011. Sie durchbrach im gleichen Parkhaus mit einem BMW eine 80 Zentimeter dicke Mauer im zweiten Stockwerk. Sie stürzte mit ihrem Wagen aus zehn Metern Höhe auf die Lieferstraße an der Rückseite des Einkaufszentrums. Wie im Fall des 88-Jährigen landete ihr Auto auf dem Dach. Sie überlebte den Unfall mit schweren Kopfverletzungen.

