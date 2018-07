Autobahn gesperrt: Waldbrand führt zu massiven Staus

vor 38 Min.

Aus einem Polizeihubschrauber ist in dem Waldstück zwischen Dreieck Potsdam und Fichtenwalde ein Waldbrand zu sehen. Das Feuer entstand direkt an der Autobahn A9 - und breitete sich rasend schnell aus.

Rund 200 Einsatzkräfte sind vor Ort, die Autobahn ist gesperrt: In Brandenburg ist ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen.

Der Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat am Donnerstag zu massiven Staus geführt. Sowohl die A9 von Berlin nach Leipzig als auch der Berliner Ring wurden streckenweise gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Staus zogen sich bis zur Autobahn 2, die Magdeburg mit Berlin verbindet. Die Sperrungen wurden notwendig, weil dichte Rauchschwaden eine Gefahr darstellten. Zudem sollte der Weg für die Einsatzkräfte der Autobahn freigehalten werden.

Bewohner von Fichtenwalde sollen sich auf mögliche Evakuierung vorbereiten

Bei dem Waldbrand standen mehrere Dutzend Hektar Kiefernwald in Flammen. Rund 200 Feuerwehrleute versuchten, die Flammen einzudämmen und ein Übergreifen auf die Ortschaft Fichtenwalde zu verhindern. Behörden riefen die Bewohner von Fichtenwalde dazu auf, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Aufgrund der anhaltenden Sommerhitze ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg derzeit extrem hoch. Die Behörden riefen in dem von ausgedehnten Kiefernwäldern bedeckten Bundesland die höchste Warnstufe aus. Dennoch hatte es zuvor bereits größere Waldbrände gegeben. In Berlin und Hamburg waren laut Medienberichten unterdessen Wasserwerfer der Polizei gegen Hitze und Dürre im Einsatz. (dpa/AFP)

