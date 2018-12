21:13 Uhr

Autofahrer rast in Bushaltestelle - ein Todesopfer, mehrere Verletzte Panorama

Der Ort des Unglücks in Recklinghausen. An dieser Stelle ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle gerast.

Ein Mann ist mit seinem Auto in wartende Menschen an einer Bushaltestelle gerast. Noch ist völlig unklar, was ihn dazu brachte.

In Recklinghausen ist am Donnerstag ein Autofahrer in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle gefahren und hat dadurch eine Frau getötet. Eine 88-jährige Frau sei ihren schweren Verletzungen erlegen, teilten die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Donnerstagabend mit. Sechs weitere Menschen im Alter zwischen 17 und 67 Jahren seien zum Teil schwer verletzt worden. Auch der 32-jährige Autofahrer sei schwer verletzt.

Der Mann war am Nachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Beim Eintreffen der Polizei hatte er noch in dem Auto gesessen. Er wurde ebenso wie die sechs weiteren Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Dies sei Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. Die Behörden schlossen einen Suizidversuch nicht aus. (AFP)

