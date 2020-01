11:50 Uhr

Autofahrer rettet Frau aus brennendem Haus

Ein Mann bemerkt ein Feuer in einem Haus, stoppt sein Auto und rennt ins Gebäude. Dort rettet er einer schwer verletzten Frau das Leben.

Bei einem Wohnhausbrand in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat eine 63 Jahre alte Frau schwere Verletzungen erlitten. Ein Autofahrer bemerkte am Donnerstagmorgen das Feuer in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Mann rief die Feuerwehr und betrat dann mit einem weiteren Mann selbst das Haus, wo sie ihm Flur auf die schwer verletzte Bewohnerin der Brandwohnung trafen. Beide halfen der 63-Jährigen laut Polizei ins Freie. Drei weitere Bewohner verließen das Gebäude selbstständig.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die 63-Jährige kam nach Polizeiangaben mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Gebäude ist durch das Feuer und den Rauch teilweise nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren zunächst unbekannt.

