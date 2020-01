vor 44 Min.

Avenue 5: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer, Kritiken

Hugh Laurie, bekannt aus der Serie "Dr. House", spielt die Hauptrolle in der neuen Serie "Avenue 5", welche im Januar auf Sky startet. Handlung, Folgen, Trailer und Cast in der Übersicht.

Im Januar startet die Serie "Avenue 5" mit Hugh Laurie auf Sky. Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer, Kritiken - hier gibt es die Infos.

Im Januar heißt es "Schiff, ahoi" in der neuen Comedy-Serie "Avenue 5" mit "Dr. House"-Star Hugh Laurie in der Hauptrolle. Der Brite spielt den Kapitän eines Weltraum-Kreuzfahrtschiffs auf Abwegen. Hier gibt es die Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer, Kritiken.

Das ist die Handlung von "Avenue 5" mit Hugh Laurie

Das Reiseunternehmen von Herman Judd (Josh Gad) setzt auf ein ganz neues, exotisches Ziel: den Weltraum. Unter dem Kommando von Ryan Clark (Hugh Laurie) sollen Touristen einen vergnüglichen Trip ins All erleben.

Doch die Jungfernfahrt der "Avenue 5" verläuft anders als geplant - und Captain Clark wird zum überforderten Krisenmanager zwischen Urlaubern, Bodenstation und NASA.

"Avenue 5": Wann ist der Start?

Die Serie wird in der englischen Originalversion am Montag, 20.1.2020, auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zum Abruf bereitstehen. Woche für Woche folgt je eine Episode im Originalton. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr auf Sky Atlantic HD.

Cast und Besetzung: Welche Schauspieler spielen bei "Avenue 5" mit?

Das sind neben Hugh Laurie die Schauspieler, die bei "Avenue 5" mitspielen:

Hugh Laurie : Ryan Clark

Suzy Nakamura: Iris Kimura

Rebecca Front: Karen Kelly

Karen Kelly Zach Woods: Matt Spencer

Josh Gad : Herman Judd

Nikki Amuka-Bird: Rav Mulcair

Rav Mulcair Lenora Crichlow: Billie McEvoy

Ethan Phillips : Spike Williams

: Spike Williams Himesh Patel: Jordan Hatwal

Allgemeine Infos zu "Avenue 5": Trailer, Kritiken, Folgen

Noch sind keine Kritiken oder Reviews zur Serie bekannt, da die Serie weder in den USA noch in Deutschland erschienen ist. Die erste Staffel wird vier Folgen haben. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen