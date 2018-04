Avicii ist tot: Todesursache wird weiter unter Verschluss gehalten

vor 41 Min.

Mit "Wake me up" feierte er einen Welterfolg. Nun ist der schwedische Star-DJ Avicii überraschend tot in seinem Hotelzimmer im Oman aufgefunden worden.

DJ Avicii ist tot. Seine Leiche wurde im Oman gefunden. Polizei und Familie kennen die Todesursache. Internationale Musiker trauern um den 28-Jährigen Star.

Von Oliver Bosch

Der schwedische DJ Avicii ist tot. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, ist am Freitag, 20. April, in Maskat im Oman tot aufgefunden worden. Sein Management ließ verlauten: "Die Familie ist am Boden zerstört, wir sind in tiefer Trauer." Auf dem Sergels-Torg-Platz in der schwedischen Hauptstadt tanzten am Samstag tausende Fans, in Gedenken an den 28-jährigen Megastar, zu seinen Hits.

Avicii stirbt mit 28 Jahren: Polizei schließt Verbrechen aus

Nähere Informationen zur Todesursache gibt es bislang nicht. Die Familie bitte um Rücksichtnahme, hieß es. Die Polizei im Oman geht laut einem Bericht des schwedischen Rundfunksenders SVT nicht von einem Verbrechen aus aus. "Wir haben alle Informationen, wir wissen, was geschah, aber wir werden es nicht an die Öffentlichkeit geben", wurde ein Polizeisprecher am Samstag von SVT zitiert. Er ergänzte, dass nicht nach Verdächtigen gesucht werde.

Wenn Stars früh sterben 1 / 12 Zurück Vorwärts Oft sind Drogen, Tabletten oder Unfälle die Todesursache, in Aviciis Fall ist der Hintergrund unbekannt. Zu den Musikstars, deren Leben jäh endete, gehört der "Club 27" - eine Reihe von Rock- und Bluesmusikern, die mit 27 Jahren starben.

SID VICIOUS (22): Der Bassist der "Sex Pistols", eine der schillerndsten Gestalten des Punk-Rocks, setzt seinem Leben 1979 in New York mit einer Überdosis Heroin ein Ende.

AMY WINEHOUSE (27): Die britische Sängerin ("Back To Black") stirbt 2011 an einer Alkoholvergiftung in London.

KURT COBAIN (27): Der Sänger und Gitarrist der Band Nirvana tötet sich 1994 unter Heroineinfluss selbst mit einer Schrotflinte.

JIM MORRISON (27): Der Sänger und Songschreiber der Band The Doors stirbt 1971. Die Todesursache wird nie ganz geklärt, der exzessive Drogenkonsum dürfte aber der Hauptgrund gewesen sein.

JIMI HENDRIX (27): Der Gitarrist und Sänger erstickt 1970 nach einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten an Erbrochenem.

JANIS JOPLIN (27): Die Leadsängerin und Songschreiberin mehrerer Rock- und Blues-Bands stirbt 1970 nach einer Überdosis Drogen.

BRIAN JONES (27): Das Gründungsmitglied der Rolling Stones ertrinkt 1969 unter Drogeneinfluss in einem Swimmingpool.

MARILYN MONROE (36): Der größte Filmstar seiner Zeit ("Manche mögen's heiß") stirbt 1962 vermutlich an einer Überdosis Schlaftabletten.

RIVER PHOENIX (23): Nach einer Überdosis Drogen stirbt der US-Schauspieler ("My Own Private Idaho") 1993 in Hollywood.

HEATH LEDGER (28): Der australische Hollywood-Star ("Brokeback Mountain") stirbt 2008 an einer Medikamentenüberdosis. Für "The Dark Knight" bekommt Ledger posthum einen Oscar.

PAUL WALKER (40): Der US-Schauspieler ("The Fast and the Furious") kommt 2013 bei einem Autounfall ums Leben - als Beifahrer in einem Sportwagen, der deutlich zu schnell unterwegs war. (dpa)

Am 17. April schrieb der nordische Hitfabrikant in sozialen Medien noch, wie er sich über die Nominierung für die Billboard Music Awards 2018 freue. "Verpasst die Show nicht, live am 20. Mai auf NBC!", ermunterte der Musiker seine Fans zum Einschalten. In der Kategorie "Top Dance/Electronic Album" ist Avicii zusammen mit den Kollegen The Chainsmokers, Calvin Harris, Kygo und Odesza nominiert.

Anteilnahme auf Twitter: So reagieren Musiker und Fans auf den Tod von Avicii

Kollegen und Fans haben mit Bestürzung auf den Tod des 28-Jährigen reagiert. "Mir fehlen die Worte", schrieb etwa der deutsche DJ Felix Jaehn (23) bei Twitter. Der aus Norddeutschland stammende DJ ("Cheerleader") schrieb, er wäre ohne Avicii nicht dort, wo er jetzt sei. Dessen Lied "Levels" von 2011 habe ihn dazu gebracht, seine eigene Musik zu machen. "Ruhe in Frieden", twitterte er. Der Franzose David Guetta (50) twitterte, die Welt habe einen unglaublich talentierten Musiker verloren.

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq — David Guetta (@davidguetta) 20. April 2018

"So traurig... So tragisch. Auf Wiedersehen lieber, bezaubernder Tim", schrieb Superstar Madonna. Man werde sich immer an Avicii erinnern. Neben "Wake Me Up" und "Levels" gehörte etwa auch "Hey Brother" zu seinen großen Hits.

So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4 — Madonna (@Madonna) 20. April 2018

I‘m at a loss for words. I wouldn’t be where I am if it wasn’t for @Avicii ‘Levels’ made me want to create my own music. Rest in peace. You will always be remembered. ❤ pic.twitter.com/5kNoqdXa6L — Felix Jaehn (@FelixJaehn) 20. April 2018

Trauer um Avicii alias Tim Bergling: Rita Ora ist "am Boden zerstört"

Der britische DJ Calvin Harris bezeichnete Avicii ebenfalls auf Twitter als "wunderbare Seele, leidenschaftlich und extrem talentiert".

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20. April 2018

Der niederländische DJ und Musikproduzent Martin Garrix ("Animals") postete bei Twitter ein Foto, auf dem er und Avicii zu sehen sind. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie traurig ich gerade bin", schrieb Garrix dazu. Und weiter: "Danke, dass du mich und Millionen andere inspiriert hast."

Can't really describe in words how sad I feel right now.. thank you for inspiring me and millions others. RIP @Avicii ❤ pic.twitter.com/nthXoCiZqy — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) 20. April 2018

Zu den vielen Stars, die ihre Anteilnahme am Tod des 28-jährigen Schweden bekundeten, zählt auch Rita Ora. Vergangenes Jahr veröffentlichte Avicii den Song "Lonely Together", den die Britin Rita Ora eingesungen hatte. Auf Twitter schrieb die Sängerin, sie erinnere sich, wie großartig es gewesen sei, das Lied aufzunehmen. Es fühle sich an wie gestern, dass sie das letzte Mal mit Tim Bergling gesprochen hatte. Sie sei "am Boden zerstört" und "untröstlich" angesichts seines frühen Todes.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20. April 2018

Auch der Hip-Hop-Musiker, Songwriter und Produzent Wyclef Jean zeigte sich tief erschüttert, als er die Nachricht von Aviciis Tod erhielt. Der Schmerz sei unbeschreiblich, schrieb er auf Twitter. "Tim war für mich wie ein kleiner Bruder. In meiner dunkelsten Stunde ging ich nach Schweden und er war für mich da und wir fanden Licht in wundervollen Gesprächen und in der Musik", so Jean weiter. Der haitianische Musiker postete dazu ein Video mit Fotos, auf denen die Beiden gemeinsam zu sehen sind.

Just landed on the West Coast and received this very sad news. Tim was like a little brother to me. In my darkest hour, I went to Sweden and he was there for me and we found light in great conversation and in music. He will be forever be missed. This pain I can not describe pic.twitter.com/YO6HTFyHhQ — Wyclef Jean (@wyclef) 20. April 2018

Der schwedische House-DJ Sebastian Carmine Ingrosso, auch bekannt als ehemaliges Mitglied des DJ-Trios "Swedish House Mafia", trauerte ebenfalls öffentlich um Tim Bergling. "Mir fehlen die Worte, aber was ich sagen kann ist, dass wir alle ein paar junge Kids aus Schweden mit Träumen waren", schrieb er auf Twitter. Avicii habe sie alle und Millionen mehr inspiriert, seine Musik werde ewig weiterleben.

I can’t find words but what I can say is that we all where couple of young kids from Sweden with dreams and Tim inspired us all and millions more. RIP my brother your music will live forever ❤ @Avicii pic.twitter.com/riC69lay3p — INGROSSO (@Ingrosso) 20. April 2018

Aviciis Künstlername ist buddhistisch

Tim Bergling wird am 8. September 1989 in Stockholm, Schweden, geboren. 2008 startet er erste Versuche als DJ. Nachdem der junge Mann den Josip Kopic Preis gewinnt, kommen die ersten Angebote von diversen Plattenlabels. Seinen Durchbruch als DJ feiert der Schwede im Herbst 2011. Seine Nummer "Levels" wirbelt unter anderem die Charts in Großbritannien, Österreich und Deutschland durcheinander. In Schweden und Norwegen gelingt ihm mit dem Ohrwurm der erste Nummer-1-Hit. Ende 2011 landet er auf Platz sechs der DJ-Mag-Top-100-Liste.

Mit "I Could Be The One" knüpft Avicii nahtlos an diesen Erfolg an. Sein Künstlername stammt vom buddhistischen Begriff für Hölle, "Avici". Das doppelte "i" fügt der Klangkünstler übrigens hinzu, weil der Name bei MySpace bereits vergeben war.

2013 toppt er alle bisherigen persönlichen Erfolge. Mit "Wake Me Up" und "Hey Brother" nimmt er die weltweiten Chart-Spitzenpositionen im Sturm. In Deutschland landet er damit einen Sommerhit und liefert damit laut GfK den Song mit den zweitmeisten Downloads in Deutschland. Sein Debütalbum "True" folgt und beinhaltet eine Chartrakete nach der anderen. Avicii gehört nun zu den gefragtesten und bestbezahlten DJs der Welt. Mit dem Erfolg kommen auch die ersten gesundheitlichen Probleme. Aviciis Gallenblase macht Ärger.

Er belohnt sich mit einem neuen Zuhause. Für 15 Millionen Dollar kauft er sich Anfang 2014 eine imposante Villa in den Hollywood Hills in Los Angeles. Den Zenith hat er längst nicht erreicht. Aber: Die Beschwerden kommen zurück. So muss er im April etliche Konzerte wegen eines Blinddarmdurchbruchs und Problemen mit der Gallenbase absagen.

Gesundheitliche Probleme stoppen Avicii bereits 2013, 2016 legt er eine Pause ein

Die ganze Welt liegt dem Skandinavier zu Füßen. Die Superstars der Musikszene reißen sich darum, mit Tim Bergling zu arbeiten. Eine Kollaboration mit Avicii ist für viele wie ein Adelsschlag. Er arbeitet mit Coldplay ("A Sky Full Of Stars") und mit Robbie Williams ("The Days"). Für Madonna produziert Avicii 2015 den Track "Devil Pray". Im Herbst 2015 lässt er sein zweites Studioalbum "Stories" folgen. Martin Garrix und Coldplay-Sänger Chris Martin lassen sich nicht lange zu einer Zusammenarbeit bitten. Der Longplayer verkauft sich wie geschnitten Brot.

Doch der Erfolg hat seinen Preis: Der Star-DJ ist ständig unterwegs, nie zuhause. Das geht an die Substanz. Im März 2016 zieht Avicii die Reißleine. Auf seiner Facebook-Seite teilt er mit, nur noch bis Ende des Jahres live aufzutreten. Im Hintergrund tüftelt er jedoch weiter - an Produktionen für Kollegen und an seinem dritten Studioalbum. Im Sommer 2017 veröffentlicht der Top-Produzent die EP Avīci" mit sechs neuen Tracks (unter anderem "Without You"). Diese EP sollte der Auftakt einer EP-Trilogie sein. Seine Fans wollte Avicii damit 2018 begeistern. Der Tod hatte leider etwas dagegen. (mit ahell und dpa)

