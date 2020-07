vor 32 Min.

"Avowed": Release, Gameplay, Trailer

"Avowed": Obsidian bringt ein neues Fantasy-Rollenspiel. Wir informieren Sie hier über Release und Gameplay. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

Die Entwickler von Videospiel-Hits wie "The Outer Worlds", "KotOR", "Fallout: New Vegas" und "Pillars of Eternity" präsentieren ihr neuestes RPG: Obsidian hat "Avowed" angekündigt. Wann ist Release? Wie wird das Gameplay aussehen? Gibt es einen Trailer? Hier erfahren Sie alles, was schon über das neue Role-Playing Game bekannt ist.

Zu welchem Datum ist Release von "Avowed"?

Das Spiel wurde am 23.07.2020 im Rahmen von " Xbox Games Showcase" vorgestellt. Es wird auf Microsofts Next Gen-Konsole Xbox Series X und auf dem PC laufen und Teil des XBox Game Pass sein. Zum Release-Datum ist im Moment noch nichts bekannt - sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

"Avowed": Das Gameplay

Allzuviel haben die Entwickler noch nicht herausgelassen - außer dem Teaser ist kaum etwas durchgesickert. Fest steht: "Avowed" wird ein Rollenspiel des Genres "Fantasy" aus der Ego-Perspektive. Nach Auffassung von GameStar schließt das Spiel die Lücke zwischen "Skyrim" und "Dragon Age: Inquisition".

Der Trailer verbreitet eine recht düstere Atmosphäre. Schauplatz ist die Welt von Eora, die wir bereit aus "Pillars of Eternity" kennen. Aus der Ego-Perspektive des Spielers erkennt man ein offenbar magisches Schwert, die linke Hand scheint einen Zauber zu bewirken. GameStar fühlt sich an die Elder-Scrolls-Reihe erinnert - auch in "Skyrim" kann man aus der Ego-Perspektive Action-betonte Kämpfe führen und dabei Magie mit handfesten Waffen kombinieren. (AZ)

Der Trailer zu "Avowed"

