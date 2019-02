B236: Drei Tote bei Frontalzusammenstoß

14:50 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Freitagmorgen im Sauerland drei Menschen gestorben. Eine vierte Person ist schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Drei junge Männer sind bei einem Unfall im Sauerland ums Leben gekommen. Ihr Wagen war am Freitagmorgen auf einer Bundesstraße in Finnentrop frontal mit dem Auto eines 59-Jährigen zusammengestoßen. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt. Die drei jungen Männer im Alter von 19, 28 und 31 Jahren starben noch am Unfallort.

Unfall auf B236 bei Finnentrop: Bild der Verwüstung

Nach ersten Ermittlungen hatte der 59-Jährige, der allein unterwegs war, kurz vor der Kollision ein anderes Auto überholt. Wenig später kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto der drei Männer. In dem Gebiet soll es neblig gewesen sein.

Rettern bot sich an der Unfallstelle zwischen Finnentrop und dem Ortsteil Lenhausen ein Bild der Verwüstung. Die beiden Autos waren von der Wucht des Aufpralls völlig zerstört. (dpa/AZ)

