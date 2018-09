BBC-Moderatorin: Rachel Bland ist kurz nach ihrer Abschiedsnachricht gestorben

17:14 Uhr

Rachel Bland ist kurz nach ihrer Abschiedsnachricht gestorben

Rachel Bland ist tot. Die BBC-Moderatorin ließ Fans und Freunde an ihrem Kampf gegen den Krebs teilhaben. Am Montag veröffentlichte sie einen letzten Beitrag.

Es war eine rührende Nachricht, die Moderatorin Rachel Bland am Montag ihren Freunden und Fans hinterließ. Auf der Fotoplattform Instagram schrieb die 40-jährige BBC-Moderatorin:

"Um es in den Worten des legendären Frank S. (Sinatra, Anm. d. Red) zu sagen: Es ist an der Zeit. So plötzlich. Mir wurde gesagt, dass mir nur noch wenige Tage bleiben würden. Es ist sehr surreal. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, die ich auf meinem Weg erfahren habe. Ich werde es vermutlich nicht schaffen alle Nachrichten von euch zu lesen, aber ich gebe mein Bestes. #cancer #fucancer #goodbye"

Rachel Bland: Letzter Post von Ehemann Steve

Zwei Tage später erscheint ein neuer Post auf den Social-Media-Kanälen von Rachel Bland. Diesmal aber meldet sich ihr Ehemann Steve zu Wort.

"Unsere tapfere, schöne, wunderbare und mutige Rachel ist heute früh friedlich im Kreise ihrer Familie gestorben. Wir sind untröstlich und die Lücke, die sie in unserer kleinen, perfekten Familie hinterlässt, wird niemals gefüllt werden können. Allen, die sich in den letzten zwei Jahren für ihre Geschichte interessiert, ihre Podcasts runtergeladen und ihr Nachrichten geschickt haben, möchte ich aus tiefstem Herzen danken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr und uns all diese Nachrichten bedeutet haben. Wir vermissen sie, aber wir sind sehr stolz auf das, was sie in ihren 40 Jahren erreicht hatte. Uns tröstet der Gedanke, dass wir wissen, welchen Einfluss sie auf so viele Leben hatte. Danke. Steve und Freddie."

BBC-Moderatorin kämpfte zwei Jahre lang gegen Krebs

Zwei Jahre lang hatte die beliebte Journalistin gegen den Brustkrebs gekämpft. Auf ihrem Blog und in einem Podcast hatte Rachel Bland offen über ihren Kampf gegen die Krankheit gesprochen. Tausende verfolgten ihren Weg, litten mit ihr und zeigten sich von der Stärke der Moderatorin beeindruckt.

Rachel Bland hinterlässt nicht nur ihren Mann Steve, sondern auch ihren zwei Jahre alten Sohn Freddie. (AZ)

