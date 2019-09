vor 18 Min.

BTS-Mitglied J-Hope lässt Fans wie Hühner tanzen

Mit dem neuen Lied und Musikvideo von BTS-Mitglied J-Hope ist auch eine neue Challenge auf den Social-Media-Plattformen aufgetaucht. Ziel: tanzen wie ein Huhn.

Von Lisa Gilz

Die "Bangtang Boys", kurz BTS, sind eine der bekanntesten Bands Südkoreas. Die Gruppe mobilisiert Millionen von Fans, wenn sie auf Tournee geht. Am Freitag, 27. September, löste das neue Musikvideo von BTS-Mitglied J-Hope einen neuen Trend aus. "Chicken Noodle Soup", (Hühner-Nudel-Suppe) heißt seine Single, die er zusammen mit der US-amerikanischen Sängerin Becky G aufgenommen hat.

Chicken Noodle Soup: BTS-Mitglied J-Hope bringt Fans zum Tanzen

Auf Twitter, TikTok und Co. stellen sich Fans weltweit der Aufgabe, die Choreographie zu kopieren, die J-Hope und Becky G zu den Zeilen "Chicken Noodle Soup, Chicken Noodle Soup, Chicken Noodle Soup with a Soda on a side" tanzen. Dabei erinnert der Tanz an ein Huhn, das mit seinen Flügeln schlägt. Vergleichbar wäre das wohl mit dem deutschen Ententanz. Insgesamt hatten die Videos mit dem #csnchallenge auf tiktok am Freitagabend schon fünf Millionen Aufrufe.

Neben vielen Videos, in denen die Fans die Choreographie originalgetreu nachtanzen, oder Filmen mit Menschen im Hühnerkostüm, findet man unter anderem auch Videos, in denen echte Hühner "tanzen".

Auch andere BTS-Mitglieder stellen sich der Challenge

Auf der Plattform V-Live zeigt J-Hope, dass auch seine Bandmitglieder dem Trend folgen. Er fordert in dem Livestream die Mitglieder "V" (Kim Taehyung) und Jungkook (Jeon Jungkook) heraus.

K-Pop: Nicht nur BTS steht weltweit im Rampenlicht

Durch den K-Pop-Trend werden Apps wie TikTok schon seit ein paar Jahren mit Videos geflutet, in denen Fans die Choreographien kopieren. Nicht nur BTS, sondern auch die Boyband Got7 sowie Girlbands wie Black Pink und Twice, werden in den sozialen Medien bejubelt. Auch bei internationalen Preisverleihungen sind die Gruppen nominiert.

Themen folgen