Testspiele des BVB im Sommer 2021: Termine, Spielplan und Gegner

Für Borussia Dortmund stehen fünf Testspiele im Sommer 2021 an. Hier finden Sie die Termine, die Gegner, Uhrzeiten und den Spielplan.

Der Bundesligist Borussia Dortmund bereitet sich momentan auf die bevorstehende Saison vor und wird im Sommer 2021 auch einige Testspiele absolvieren. Coach Marco Rose feiert beim ersten Testspiel Mitte Juli gegen den FC Gießen sein Debüt als neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund.

In seiner ersten Pressekonferenz für den BVB gab er bereits auch schon Einblicke in sein taktisches Konzept: "Ich habe die Art und Weise, wie wir spielen wollen, schon klar im Kopf. Einzelheiten hängen von den Spielern ab. Nach Dortmund passt Arbeiterfußball, das bedeutet viel zu investieren und zu laufen. Wir wollen Bälle gewinnen und das Stadion hinter uns bringen. Wir haben aber auch den Anspruch guten Fußball zu spielen und Gegner zu dominieren. Das ist ein großes Paket, daran müssen und werden wir arbeiten. Spiele die man gerne sieht, ist wo es richtig abgeht. Ich denke da an die beiden 3:3-Spiele bei der EM. Das ist so die Richtung, auch wenn wir nicht immer drei Gegentore kassieren wollen."

Gegen welche Gegner tritt Dortmund in den restlichen Testspielen an? Wie sieht der Spielplan aus? Und werden die einzelnen Partien auch im Fernsehen übertragen? Hier bekommen Sie alle Antworten und weitere wichtige Infos.

Überblick über die Testspiele des BVB im Sommer 2021

Als Erstes trifft Borussia Dortmund Mitte Juli in Gießen auf den FC Gießen. Bereits wenige Tage später spielt der BVB bei der sechsten Auflage des sogenannten "Cup der Traditionen" mit und trifft dort auf den MSV Duisburg und VfL Bochum.

Dortmunds Spieler sind im Sommer 2021 erneut beim "Cup der Traditionen" zu sehen. Foto: Martin Meissner/dpa (Archiv)

Die letzten beiden der fünf Testspiele bestreitet der BVB gegen zwei ausländische Erstliga-Mannschaften. Das Match gegen Athletic Bilbao findet im schweizerischen St Gallen statt, die Partie gegen den FC Bologna, der Zwölfter der italienischen Serie A wurde, im österreichischen Ort Altach.

Der Supercup zwischen Borussia Dortmund als DFB-Pokalsieger und dem Meister FC Bayern wird 2021 erst nach dem offiziellen Start der Bundesliga-Saison ausgetragen.

Borussia Dortmund - Testspiele: Termine, Spielplan, Uhrzeit

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle Testspiele von Borussia Dortmund:

FC Gießen - Borussia Dortmund

Datum: Dienstag, 13. Juli 2021

Anstoß: 18.30 Uhr

Stadion: Waldstadion FC Gießen , Gießen

, Gießen Übertragung: Sky Sport News

MSV Duisburg - Borussia Dortmund ("Cup der Traditionen")

Datum: Samstag, 17. Juli 2021

Anstoß: 15.00 Uhr

Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Übertragung: Sky Sport News

Borussia Dortmund - VfL Bochum ("Cup der Traditionen")

Datum: Samstag, 17. Juli 2021

Anstoß: 16.00 Uhr

Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Übertragung: Sky Sport News

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

Datum: Samstag, 24. Juli 2021

Anstoß: Beginn noch unbekannt

Stadion: Kybunpark, St Gallen

Übertragung: Sender noch unbekannt

Borussia Dortmund - FC Bologna

Datum: Freitag, 30. Juli 2021

Anstoß: Beginn noch unbekannt

Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Übertragung: Sender noch unbekannt

Borussia Dortmund: Tespiele beim "Cup der Traditionen" 2021

Nur wer vor mindestens 50 Jahren erstklassig war, darf nach den Regeln der Veranstalter bei dem Vorbereitungsturnier mit dem Titel "Cup der Traditionen" mitspielen. Neben dem BVB treten Erstliga-Aufsteiger VfL Bochum und der MSV Duisburg bei der mittlerweile sechsten Auflage des Turniers an. Alle Partien dauern jeweils 45 Minuten.

Auch bis zu 10.395 Zuschauer sind bei dem Turnier erlaubt. Es gibt sowohl Sitz- als auch Stehplatztickets. Ein negativer Corona-Test ist wegen der niedrigen Inzidenzzahlen nicht nötig. Aufgrund der Hygienevorgaben müssen die Tickets jedoch vom Veranstalter personalisiert werden.

