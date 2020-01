vor 39 Min.

Baby-News auf Instagram: Topmodel Lena Gercke ist schwanger

Nach den teils rätselhaften Fotos der vergangenen Wochen ist es endlich raus: Lena Gercke ist schwanger. Auf Instagram zeigt das Topmodel seinen Babybauch.

1 + 1 = 3. Mit dieser mathematisch zweifelhaften Formel gab Lena Gercke am Sonntag auf Instagram bekannt, was viele Fans bereits geahnt hatten: Die 31-Jährige erwartet ein Baby. Nach einigen rätselhaften Fotos auf der Plattform zuletzt hatten die Follower des Topmodels auf Nachwuchs gehofft - und wurden nicht enttäuscht.

Lena Gercke ist schwanger - auch Partner Dustin Schöne freut sich auf Instragram

Fast zeigtgleich postete auch Gerckes Partner, der Regisseur Dustin Schöne, dasselbe Bild auf Instagram - allerdings versehen mit dem deutlich eingängigeren Zusatz "You and me = 3". Auf dem Bild ist Gercke zu sehen, wie sie vor einer verschneiten Landschaft den Ansatz eines Babybauches hervorstreckt.

In den vergangenen Wochen waren Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft der " Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2006 aufgetaucht. Anlass unter anderem: Auffällig vollbusige Bilder Gerckes, die über ihren Kanal und den ihres Lebensgefährten verbreitet wurden.

Baby-News bei Lena Gercke: "Germany's next Topmodel" von 2006 lüftet das Geheimnis

Gerckes Follower auf Instagram zeigten sich begeistert von der Nachricht: Unter dem Post sammelten sich nach der Bekanntgabe zahlreiche Glückwunsch-Kommentare.

Für das Model beginnt damit ein neues Kapitel: Nach Beziehungen mit Sänger Jay Khan, Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Arzt-Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt hat Gercke in Schöne scheinbar den Mann fürs Leben gefunden. Ob die Marburgerin es nach der Geburt des Kindes beruflich ruhiger angehen lassen möchte, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch über den genauen Geburtstermin des Babys schweigen sich Gercke und Schöne aktuell noch aus. (dfl)

