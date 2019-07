vor 28 Min.

Baby-Seekuh "Mariam" wird zum Star im Internet

In Thailand ist eine Baby-Seekuh an einer Küste gestrandet. Mittlerweile ist "Mariam" ein Star.

Ein Baby-Dugong ist an der thailändischen Küste gestrandet und bekommt auf Social-Media-Kanälen viel Aufmerksamkeit.

"Mariam" gehört zu einer seltenen Spezies und kuschelt offenbar gerne mit ihren Rettern: Ein fünf Monate altes Dugong-Weibchen bekommt in Thailand derzeit auf allen Kanälen viel Aufmerksamkeit. Mitarbeiter des Meeresbiologiezentrums in Phuket haben die im Mai gestrandete Seekuhwaise in ihre Obhut genommen und ihr den Namen Mariam gegeben. Auf Bildern im Internet sieht man, wie das Säugetier gestreichelt und umsorgt wird.

Thailand freut sich über Dugong-Baby

Dugongs gehören zu den Seekühen und leben fast ausschließlich in Salzwasser. Das heutige Verbreitungsgebiet umfasst die Küsten des Indischen Ozeans und Teile des Westpazifiks. Die Bestände vor Australien haben bedeutenden Umfang, die übrigen sind sehr klein. Dugongs stranden häufig in der Folge von Fischerei und anderer menschlichen Aktivitäten. Sie gelten als seltene Tierart. In den Gewässern vor Südthailand leben etwa 250 Tiere.

Aktuell ist Mariam noch nicht ausgewachsen. Im Allgemeinen werden Dugongs meist drei Meter lang und erreichen ein Gewicht von rund 400 Kilogramm.

Seekuh "Mariam" ist "Liebling der Nation"

Das Dugong-Baby wird laut Guardian mittlerweile auch als "Liebling der Nation" bezeichnet und begeistere die Menschen für Umweltschutz, meint ein Mitarbeiter des Zentrums für Meeresbiologie. Da das Baby-Dugong nicht von ihrer Mutter gefüttert werden kann, versorgen die Tierärzte das Tier mit Milch. Es werde mindestens ein Jahr dauern, bis sie nicht mehr auf Hilfe angewiesen sei, sagte ein Mitarbeiter.

Dugong-Baby wird zum Social-Media-Star - mit Livestream

Die Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen kündigte jetzt einen Livestream an, auf dem die Fans das Dugong-Baby rund um die Uhr verfolgen können, denn das Interesse ist auch über die Grenzen von Thailand hinaus riesig.

10 Bilder Das sind die besten Naturfotografien 2018 Bild: Marsel van Oosten / Wildlife Photographer of the Year 2018

Themen Folgen