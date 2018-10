Baby von Meghan und Harry ist unterwegs - sie erhalten schon Geschenke

Meghan und Harry werden Eltern. Das kündigte der Kensington-Palast nun an. In Australien wird das Paar schon beschenkt, bevor das Baby geboren ist.

Auf die Royals ist Verlass. Während Großbritannien von bedrückenden Brexit-Meldungen überschwemmt wird und die Regierung von einer Krise in die nächste wankt, ist es wieder einmal die Königsfamilie, die für gute Stimmung sorgt: Herzogin Meghan und Prinz Harry, die erst im Mai geheiratet haben, erwarten „im Frühjahr 2019 ein Baby“ und seien „hocherfreut“, dies bekannt zu geben.

Das verkündete der Kensington-Palast am Montagmorgen, nachdem Meghan Markle und Prinz Harry nur Stunden zuvor im australischen Sydney gelandet waren – ihre erste gemeinsame offizielle Auslandsreise. In Australien erhielten die beiden von Generalgouverneur Peter Cosgrove bereits jetzt Geschenke für das ungeborene Baby: Ugg Boots in Babygröße sowie ein großes Plüschkänguru mit Baby im Beutel. Auch von Fans bekam das Paar Plüschkängurus und andere Präsente wie etwa Babydecken

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk