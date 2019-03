vor 17 Min.

Babybauch auf Instagram: Alanis Morissette erwartet ihr drittes Kind

Vor zweieinhalb Jahren kam ihr zweites Kind zur Welt. Nun erwartet Alanis Morissette wieder Nachwuchs. Auf Instagram präsentierte sie stolz ihren Babybauch.

Sängerin Alanis Morissette ist schwanger mit ihrem dritten Kind. "So viel Neues", schrieb sie am Montag auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, dass sie mit Babybauch zeigt. Morissette ist darauf zu sehen, wie sie mit Kopfhörern vor einem Mikrofon in einem Wohnzimmer steht. Dazu setzte die 44-Jährige mehrere Symbole: Herzen und gefaltete Hände.

Alanis Morissette hat bereits zwei Kinder

Die kanadische Sängerin hat bereits zwei Kinder mit ihrem Ehemann, dem Rapper Souleye, der mit bürgerlichem Namen Mario Treadway heißt, den achtjährigen Sohn Ever Imre und die knapp dreijährige Tochter Onyx Solace.

Alanis Morissette wurde Mitte der 90er Jahre quasi über Nacht zum Weltstar. Zu ihren größten Erfolgen gehören die Songs "Ironic" und "Hands Clean".

