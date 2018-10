vor 24 Min.

"Babylon Berlin": Inhalt und Sendetermine Panorama

"Babylon Berlin" von Sky und ARD ist die bisher teuerste deutsche Serie, von der Kritik wurde sie gelobt. Am 30. September startete die Serie im Free-TV.

Es ist das TV-Ereignis des Jahres: "Babylon Berlin", von der Kritik hochgelobt, vielfach preisgekrönt und international erfolgreich, feiert am Sonntag, 30. September 2018, um 20.15 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen Premiere. Nach dem Sonntags-Start mit gleich drei Folgen zeigt Das Erste die weiteren Episoden der 16-teiligen Serie jeweils donnerstags um 20.15 Uhr.

"Babylon Berlin": Die ARD-Krimiserie erzählt vom Chaos während der Weimarer Republik

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt – alles befindet sich in radikalem Wandel. Spekulation und Inflation zehren bereits an den Grundfesten der immer noch jungen Weimarer Republik. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit stehen in starkem Kontrast zu Exzess und Luxus des Nachtlebens und der nach wie vor überbordenden kreativen Energie der Stadt.

In "Babylon Berlin" betreibt die Berliner Mafia einen skrupellosen Porno-Ring

Der junge Kriminalkommissar Gereon Rath wird von Köln nach Berlin versetzt, um einen von der Berliner Mafia geführten Porno-Ring auszuheben. Was auf den ersten Blick wie eine simple Erpressung aussieht, entpuppt sich bald als Skandal, der Gereons Leben und das seiner engsten Vertrauten für immer verändern wird.

Zusammen mit der Stenotypistin Charlotte Ritter und seinem Partner Bruno Wolter sieht sich Rath einem Dschungel aus Korruption, Drogen- und Waffenhandel gegenüber, der ihn in einen existentiellen Konflikt zwischen Loyalität und Wahrheitsfindung zwingt. Denn wer ist Freund, und wer ist Feind in dieser Geschichte?

"Babylon Berlin": Nazis und Kommunisten erschüttern die Grundfesten der Demokratie

Selbst eine Institution wie die „Rote Burg”, das Polizeipräsidium von Berlin und Zentrum des Rechtsstaates und der Demokratie, wird in den politischen Unruhen zwischen kommunistischer Maidemonstration, Schwarzer Reichswehr und aufkommendem Nationalsozialismus immer mehr zum Schmelztiegel einer dem Untergang geweihten Demokratie.

"Babylon Berlin" ist die erste deutsche TV-Serie, die die politische Entwicklung der Weimarer Republik zum sich ausbreitenden Nationalsozialismus in allen Facetten und Gesellschaftsschichten erzählt. Mit den Augen eines jungen Kommissars aus Köln blicken wir hinter die Kulissen der Goldenen Zwanziger, die neben der Weltwirtschaftskrise den Tanz auf dem Vulkan zum Mythos haben werden lassen.

ARD: Hier sind die Sendetermine der Krimi-Serie "Babylon Berlin" im Ersten

Folge 1-3: Sonntag, 30. September 2018, 20.15 Uhr

Folge 4-6: Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20.15 Uhr

Folge 7/8: Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20.15 Uhr

Folge 9/10: Donnerstag, 18. Oktober 2018, 20.15 Uhr

Folge 11/12: Donnerstag, 25. Oktober 2018, 20.15 Uhr

Folge 13/14: Donnerstag, 1. November 2018, 20.15 Uhr

Folge 15/16: Donnerstag, 8. November 2018, 20.15 Uhr

(AZ)

Themen Folgen