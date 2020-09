vor 1 Min.

Babylon Berlin, Staffel 3: Start in der ARD, Handlung, Besetzung

Staffel 3 von "Babylon Berlin" wird ab Oktober auch im Free-TV in der ARD laufen. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Besetzung und Handlung.

Gereon Rath kehrt bald auch ins Free-TV zurück: Staffel 3 von "Babylon Berlin" lief Anfang des Jahres schon auf Sky, ab Oktober sind die Folgen erstmals in der ARD zu sehen. Die neue Staffel der Kriminalserie basiert auf Volker Kutschers Roman "Der stumme Tod" und setzt damit die Reihe fort.

Wir haben hier die Informationen rund um Start, Handlung und Darsteller zusammengefasst. Am Ende des Artikels finden Sie auch einen Trailer.

"Babylon Berlin", Staffel 3: Start und Sendetermine im Free-TV in der ARD

Staffel 3 von "Babylon Berlin" startet am 11. Oktober in der ARD. Das sind die Sendetermine für die zwölf Folgen, die jeweils etwa 45 Minuten lang sind:

Sonntag, 11. Oktober 2020, ab 20.15 Uhr: Folge 1 bis 3

Mittwoch, 14. Oktober 2020, ab 20.15 Uhr: Folge 4 bis 6

Donnerstag, 15. Oktober 2020, ab 20.15 Uhr: Folge 7 und 8

Mittwoch, 21. Oktober, ab 20.15 Uhr: Folge 9 und 10

Donnerstag, 22. Oktober, ab 20.15 Uhr: Folge 11 und 12

"Babylon Berlin": Staffel 3 in der Mediathek sehen

Im Stream in der Mediathek ist "Babylon Berlin" mit Staffel 3 schon etwas früher zu sehen. Ab dem 9. Oktober werden dort die ersten drei Folgen verfügbar, die weiteren neun ab dem 11. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt lässt sich dann also die komplette Staffel in der Mediathek sehen - genau wie die ersten beiden.

Handlung von "Babylon Berlin": Worum geht es in den neuen Folgen von Staffel 3?

Kriminalkommissar Rath wird an ein Filmset gerufen, wo die Schauspielerin Betty Winter von einem herabstürzenden Scheinwerfer erschlagen worden war. Bald stellt sich heraus, dass die Aufhängung manipuliert wurde. Die Polizei macht sich sofort auf die Spur des flüchtigen Beleuchters, doch Rath glaubt nicht so ganz an dessen Schuld und ermittelt auf eigene Faust in andere Richtungen. Raths Gespür täuscht ihn nicht, denn schon bald kommt es zu weiteren mysteriösen Morden in der Schauspielerriege.

Als Nebenhandlungen werden in Staffel 3, die in den 1930er Jahren spielt, der Aufstieg des Nationalsozialismus und die rasche Verbreitung von Heroin thematisiert.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Babylon Berlin", Staffel 3

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Besetzung der Rollen in "Babylon Berlin":

Rolle Besetzung Gereon Rath Volker Bruch Charlotte Ritter Liv Lisa Fries Bruno Wolter Peter Kurth August Benda Matthias Brandt Greta Leonie Benesch Alfred Nyssen Lars Eidinger Jänicke Anton von Lucke S. Sorokino /Nikoros Severija Janušauskaité Kardakow Ivan Shvedoff Krajewski Henning Peker Armenier Mišel Matičević Elisabeth Behnke Fritzi Haberlandt Katelbach Karl Markovics

"Babylon Berlin", Staffel 3: Trailer und Kritiken

Sehen Sie hier den Trailer zu Staffel 3 von "Babylon Berlin":

Die ersten beiden Staffeln von „Babylon Berlin“ nach Volker Kutschers Roman „Der nasse Fisch“ wurden von Zuschauern und Kritikern hochgelobt. Sie holten insgesamt 14 Grimme-Preise, auch beim Deutschen Fernsehpreis räumte die Kriminalserie ab. Zudem wurde das Format bislang in rund 100 Länder verkauft. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen