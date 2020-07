vor 32 Min.

"Babylon Berlin", Staffel 4: Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

"Babylon Berlin" soll vom Medienboard Berlin-Brandenburg 1,7 Millionen Euro Förderung für eine vierte Staffel bekommen. Wann und wo die Serie aktuell läuft.

Die Krimiserie "Babylon Berlin" soll eine vierte Staffel bekommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, will das Medienboard Berlin-Brandenburg die Produktion einer vierten Staffel mit 1,7 Millionen Euro fördern. Alle Infos - Start, Handlung, Besetzung - zur vierten Staffel finden Sie hier.

"Babylon Berlin": Vierte Staffel bekommt 1,7 Millionen Euro Förderung

Laut der dpa-Mitteilung wird in der vierten Staffel wieder Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten Regie führen. Demnach sollen auch die Hauptdarsteller Volker Bruch und Liv Lisa Fries wieder zurückkehren. Aktuell läuft die dritte Staffel bei Sky und im Oktober im Ersten.

Wann ist der Start von "Babylon Berlin" Staffel 4?

Staffel 3 und 4 wurden vor rund zwei Jahren gemeinsam in Auftrag gegeben. Aber bisher ist noch nicht bekannt, ob die Dreharbeiten zu der 4. Staffel "Babylon Berlin" schon gestartet sind.​ Einen offiziellen Veröffentlichungstermin nennen Sky und ARD daher noch nicht.

Handlung von "Babylon Berlin": Worum geht es in der aktuellen Staffel 3?

Kriminalkommissar Rath wird an ein Filmset gerufen, wo die Schauspielerin Betty Winter von einem herabstürzenden Scheinwerfer erschlagen worden war. Bald stellt sich heraus, dass die Aufhängung manipuliert wurde. Die Polizei macht sich sofort auf die Spur des flüchtigen Beleuchters, doch Rath glaubt nicht so ganz an dessen Schuld und ermittelt auf eigene Faust in andere Richtungen. Raths Gespür täuscht ihn nicht, denn schon bald kommt es zu weiteren mysteriösen Morden in der Schauspielerriege.

Als Nebenhandlungen werden in Staffel 3, die in den 1930er Jahren spielt, der Aufstieg des Nationalsozialismus und die rasche Verbreitung von Heroin thematisiert.

"Babylon Berlin", Staffel 4: Von wem stammen die Romane?

Der 1930er-Jahre-Krimi "Babylon Berlin" beruht auf der Romanreihe von Volker Kutscher und stellt ein Sittengemälde der Weimarer Republik dar. Die Serie spielt - wie der Name es schon verrät - in Berlin.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Babylon Berlin", Staffel 4

Hier erhalten Sie einen Überblick über die bereits bekannte Besetzung der Rollen in "Babylon Berlin":

Rolle Besetzung Gereon Rath Volker Bruch Charlotte Ritter Liv Lisa Fries

Die ersten beiden Staffeln von "Babylon Berlin" wurden von Zuschauern und Kritikern hochgelobt. Sie holten insgesamt 14 Grimme-Preise, auch beim Deutschen Fernsehpreis räumte die Kriminalserie ab. Zudem wurde das Format bislang in rund 100 Länder verkauft. (AZ)

