13:08 Uhr

Babysitter soll Kind missbraucht haben - Anklage fordert fünf Jahre Panorama

Ein 39-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Ulm wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Der Verteidiger spricht von minder schweren Fällen.

Wegen des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs eines kleinen Mädchens soll ein 39 Jahre alter Mann aus Göppingen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für mindestens fünf Jahre hinter Gitter. Die Verteidigung sprach am Freitag vor dem Landgericht Ulm von minder schweren Fällen und beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Ein Urteil will das Gericht schon am Freitagnachmittag fällen.

Angeklagte soll die Sechsjährige zum Oralverkehr gezwungen haben

Das Gericht müsse berücksichtigen dass der Angeklagte ein Geständnis abgelegt habe, sagte Rechtsanwalt Markus Kaißer. Zudem habe er eine Therapie begonnen, um seine pädophile Neigung unter Kontrolle zu bringen. Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger machte geltend, dass der Beschuldigte sich auf schwere Weise an dem Kind vergangen habe, indem er es mehrfach zum Oralverkehr zwang und weitere sexuelle Handlungen an ihm vornahm. Der gesetzliche Strafrahmen reiche bis zwölf Jahre Haft. Allerdings habe das Geständnis des Mannes dem Mädchen eine Befragung vor Gericht erspart.

Die junge Mutter hatte dem Angeklagten, mit dem sie flüchtig bekannt war, ihre Tochter 2016 an etlichen Wochenenden zur Betreuung anvertraut. Dort verging sich der Babysitter im Beisein des vierjährigen Bruders an dem Mädchen. "Ich schäme mich dafür, ich werde diesen Fehler nie wieder machen", sagte er vor Gericht. (dpa/lsw)

