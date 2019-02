13:40 Uhr

Bachelor 2019: Sind Andrej und Gewinnerin Jenny noch zusammen? Panorama

Seine letzte Rose gab Bachelor Andrej Mangold im Finale seiner Herzdame Jennifer. Nun verrieten die beiden, ob sie auch weiterhin in einer Beziehung sind.

Seine Suche hat ein Ende: Andrej Mangold, der diesjährige RTL-Bachelor, hat sich im Finale für Jennifer Lange entschieden. Von den mehr als 20 Frauen, die zu Beginn der Staffel im Januar noch dabei waren, erhielt die 25-Jährige aus Bremen schließlich die allerletzte Rose.

Der 32-Jährige hatte ihr im Finale gestanden: "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe - und das bist du."

Im Anschluss an das Finale, das RTL zwar erst an diesem Mittwoch, 27. Februar ausstrahlt, das aber schon tags zuvor über das Bezahlportal TV Now abrufbar war, trafen das Sieger-Paar sowie einige Kandidatinnen noch einmal bei Moderatorin Frauke Ludowig aufeinander.

Sind Bachelor Andrej Mangold und Jenny Lange heute noch ein Paar?

Gewinnerin Jenny verriet dort: Zu sehen, dass Andrej im Verlauf der Show auch andere gedatet und geküsst hat, "war am Anfang echt schwer für mich, hat mich innerlich aufgewühlt, aber für mich hatte es halt ein Happy End."

Frauke Ludowig stellte dann auch die Frage, die derzeit viele brennend interessiert: Sind Andrej Mangold und Jenny Lange noch zusammen? "Ich glaube, das ist eindeutig", antwortet Basketballer Andrej - und küsst Herzdame Jenny. Jenny, die als Sport- und Gesundheitsmanagerin arbeitet, ergänzt: "Ich bin total glücklich, ihn gefunden zu haben."

Am meisten freut sich das Bachelor-Paar darauf, nun endlich gemeinsam Zeit in der Öffentlichkeit verbringen zu können. Bisher konnten sie sich nur innerhalb ihrer Wohnungen sehen. Jenny lebt in Bremen, Andrej ist kürzlich nach Bonn gezogen. "Es ist schwierig, wenn man sich nur drinnen aufhalten kann", sagt Bachelor Andrej Mangold. "Ich bin überrascht, dass wir uns nicht einmal in die Haare bekommen haben."(AZ)

