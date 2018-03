"Bachelor"-Kandidatinnen:Wer ist raus? Wer ist im Finale?

10:23 Uhr

Bei "Der Bachelor" 2018 haben es zwei Kandidatinnen ins Finale geschafft. Wer ist raus? Und welche Kandidatinnen kämpfen nun um die letzte Rose von Daniel Völz?

Bei "Der Bachelor" 2018 werden die Kandidatinnen zu Rivalinnen, denn sie alle wollen in Miami das Herz des Junggesellen Daniel Völz erobern. Die aktuelle Staffel läuft seit dem 10. Januar.

In neun Doppelfolgen wird der Junggeselle versuchen, seine Traumfrau zu finden. Welche Kandidatinnen sind noch dabei? Und wer ist schon raus? Wir geben eine Übersicht.

"Der Bachelor" 2018: Wer ist raus?

Carina: Die Industriekauffrau aus Recklinghausen ist eine Powerfrau. Die 21-Jährige ist es gewohnt, dass die Männer um sie kämpfen, möchte für den "Bachelor" aber eine Ausnahme machen - in der vorletzten Nacht der Rosen musste sie die Show aber verlassen.

<p>Carina</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Jessica: Die Studentin und Youtuberin kommt aus Hameln. Die 23-Jährige ist immer für spontane Aktionen zu haben und geht gern auf die Rollschuhbahn. Der "Bachelor" kann bei ihr punkten, wenn er groß und gepflegt ist und eine sympathische Ausstrahlung besitzt.

<p>Jessica</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Janine Christin: Die 22-Jährige kommt aus Hamburg, lebt und arbeitet heute aber in Norderstedt. Ihr größtes Hobby ist das Singen: "Am Mikrofon lasse ich meinen Emotionen gerne freien Lauf und singe mich frei!"

<p>Janine Christin</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Yeliz: Die Schwester von Fußballprofi Filiz Koc kommt aus Hannover. Sie kann nach eigenen Angaben süß und lieb sein und hat ein großes Herz. Die Kandidatin mit türkischen Wurzeln hoffte, bis zur letzten "Nacht der Rosen" dabei zu sein und den "Bachelor" zu erobern - doch dieser Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen.

<p>Yeliz</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Janina: Die 24-Jährige verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Reisen, Sport und Fotografie. Die Fitnesstrainerin aus München wurde 2016 zur "Miss Bayern" gewählt. Über sich selbst sagt sie: "Ich bin eine unkomplizierte Frau zum Verlieben."

<p>Janina</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Nadine: Mit ihren 32 Jahren ist die ausgebildete Musicaldarstellerin die Älteste unter den Kandidatinnen. Sie lebt in Berlin und steht kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums in Kultur- und Medienmanagement.

<p>Nadine</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Clarissa: Die Verwaltungswirtin ist mit ihren 21 Jahren die jüngste Kandidatin beim "Bachelor 2018". Die Raststätterin stieg für den Junggesellen zum ersten Mal in ein Flugzeug und hoffte, in Miami ihren Traummann zu finden - doch nach Folge 2 ist klar: Sie hatte keinen Erfolg.

<p>Clarissa</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Alina: Die Zahnarzthelferin aus Löningen ist 22 Jahre alt. Seit eineinhalb Jahren sucht sie nach ihrem Traummann, ist nach eigenen Angaben aber sehr wählerisch. Sie will einen Mann mit blauen Augen, der Humor und eine starke Persönlichkeit besitzt.

<p>Alina</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Claudia: Die 27-jährige IT-Projektmanagerin ist seit vier Jahren Single. Die Kölnerin wünscht sich, eines Tages auf einer Yacht segelnd den Atlantiik zu überqueren und mit ihrem Traummann in der Karibik Salsa zu tanzen und Rum zu trinken.

<p>Claudia</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Amelie: Die 22-jährige Bloggerin und Lehramtsstudentin aus München ist seit dreieinhalb Jahren Single. Warum sie ihren Traummann noch nicht getroffen hat, weiß sie nicht - denn: "Ich finde mich ehrlich saulustig!"

<p>Amelie</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Angie: Die Münchnerin ist 25 Jahre alt und ausgerechnet seit Heiligabend 2016 Single. Die medizinische Fachwirtin blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Das Schicksal wird sich schon etwas dabei denken."

<p>Angie</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Luisa: Die 24-Jährige lebt in Hannover und arbeitet als Messehostess. In der Zukunft möchte sie als Personal Trainerin arbeiten. Ihr Traummann ist ein treuer und ehrlicher Abenteurer, mit dem sie immer wieder Neues erleben kann.

<p>Luisa</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Lisa: Die 23-Jährige lebt in Aplerbeck und arbeitet als Make-up Artistin. Sie beschreibt sich selbst als "lebensfroh, launisch, intelligent und mitreißend". Ihr Traummann ist humorvoll und liebevoll und wird in den richtigen Momenten zum Romantiker.

<p>Lisa</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Christina: "Tina" ist unter ihren Freunden als Action-liebende Powerfrau bekannt. Das 28-jährige Model steht auf alles, was schnell ist. Als "Miss September 2017" war Christina aus Koblenz bereits im "Playboy" zu sehen, ihr großes Ziel ist es aber, als "Playmate des Jahres" die Titelseite der US-Ausgabe zu schmücken.

Christina Bild: MG RTL D / Tom Clark

Roxana: Die Zugbegleiterin aus Köln arbeitet zusätzlich auch als Model. Die 26-Jährige beschreibt sich selbst als loyal, frech und spontan. Bisher wollte sie sich erobern lassen, für den "Bachelor" wollte sie selbst zur Eroberin werden - allerdings ohne Erfolg.

<p>Roxana</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Janet: Die 23-jährige Altenpflegerin kommt aus Minden. Seit fast einem Jahr ist sie Single. Seitdem kuschelt sie nur mit ihren Hunden Collin und Lucy. Mit ihrer offenen und humorvollen Art wollte sie den "Bachelor" für sich gewinnen.

<p>Janet</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Janina Celine: Die 23-Jährige arbeitet als Messehostess. Die Hamburgerin hat keine Lust mehr, auf Tinder und Co. nach dem Traummann zu suchen und ist zuversichtlich, was den "Bachelor" angeht: "Ich bin ein super Gesamtpaket, die perfekte Mischung aus super-süß und super-sexy." Bachelor Daniel Völz gab ihr trotzdem keine Rose und schickte sie in Folge 3 nach Hause.

<p>Janina Celine</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Meike: Die Kölnerin ist Krankenschwester und bezeichnet sich selbst als Frau zum Pferdestehlen. Die 26-Jährige erwartet von der Ladys-Villa absolute Ordnung - wie in ihrer eigenen Wohnung.

<p>Meike</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Lina: Die BWL-Studentin mit ukrainischen Wurzeln ist 23 Jahre alt und arbeitet nebenher als Model. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne. Seit März ist sie auf der Suche nach ihrem Traumprinzen.

<p>Lina</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Michelle: Der 22-jährige Wirbelwind hat bereits eine Ausbildung zur Bürokauffrau hinter sich und absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr. Sie beschreibt sich selbst als Plappermaul, als ehrlich und verpeilt.

<p>Michelle</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Samira: Die 23-Jährige arbeitet als Barkeeperin. Die Münchnerin mit türkischen Wurzeln ist seit Ende 2015 Single - auch wenn sie bei der Arbeit oft angesprochen wird, war der Richtige bisher nicht dabei. Samira beschreibt sich als Familienmensch - aber auch als "fürsorgliche, liebenswürdige Diva".

Samira Bild: MG RTL D / Tom Clark

Maxime: Die Studentin aus Herzogenrath ist kreativ und will nach dem Studium als Gamedesignerin arbeiten. Die 23-Jährige war bereits Studentin des Jahres. Sie hat eine Leidenschaft für Fußball und hofft, in Miami ihren Traummann zu finden.

<p>Maxime</p> Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

"Der Bachelor" 2018: Diese beiden Kandidatinnen stehen im Finale

Svenja: Die 22-Jährige interessiert sich für spirituelle Themen. Sie ist selbstständige Make-up Artistin und lebt in Mörfelden-Walldorf. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit Yoga, Kunst und Lesen.

Svenja Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Kristina: Die 24-Jährige kam vor zehn Jahren mit ihrer Familie von Kasachstan nach Deutschland. Sie ist als Tänzerin und Model tätig. In der Vergangenheit hatte sie zwar Pech mit Männern, doch sie glaubt an Schicksal und hat die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben.

Kristina Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

(AZ)

