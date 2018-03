"Bachelor"-Paare vergangener Staffeln: Wer ist noch immer zusammen?

10:53 Uhr

Der "Bachelor" Daniel Völz sucht seine Traumfrau auf RTL. Aber wie steht es um ehemalige "Bachelor"-Paare? Wo hat die Liebe gehalten? Wer ist noch zusammen und bei wem ist es vorbei?

Daniel Völz sucht aktuell bei "Der Bachelor" 2018 die große Liebe. Doch was wurde eigentlich aus den Paaren der vergangenen Staffeln? Sind etwa Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn noch ein Paar? Wir geben einen Überblick darüber, ob das Glück gehalten hat - oder kurz nach dem Finale die Trennung kam.

Bachelor 2003: Marcel Maderitsch und seine Schornsteinfegerin Juliane Ziegler hatten Pech

Der Bankangestellte Marcel Maderitsch war 2003 der erste Bachelor - lange bevor die Sendung zu einem jährlichen Hit wurde. Der damals 29-Jährige wurde von 25 Kandidatinnen umworben - und entschied sich am Ende für die Schornsteinfeger-Meisterin Juliane Ziegler. Doch schon kurz nach der Sendung trennten sich die beiden. Das Paar begründete das damals mit strengen Auflagen von RTL, durch die sie sich vor der Ausstrahlung des Finales nicht treffen durften.

Bachelor 2012: Paul Janke und Anja Polzer: "Gefühle haben schlappgemacht"

Paul Janke und Anja Polzer fanden neun Jahre nach der ersten Staffel bei "Der Bachelor" 2012 zusammen - ihre Liebe endete aber ähnlich. Das Paar gab schon einen Tag nach der Ausstrahlung die Trennung bekannt. Die Begründung hieß: "Wir durften uns nicht mehr oft sehen. Sonst hätten alle gewusst, wie die Sendung ausgeht. Da haben auch die Gefühle schlappgemacht."

Bachelor Paul Janke und Anja Polzer trennten sich kurz nach der Sendung. Bild: Sebastian Drueen / Ursula Düren, dpa (Archiv)

Bachelor 2013: Bei Jan Kralitschka und Alissa Harouat war es schlagartig zu Ende

Dieser Bachelor beendete die Beziehung mit seiner Auserwählten schnell. Schon kurz nach dem Dreh der Sendung machte der Anwalt mit dem Model Alissa Harouat Schluss. Er habe das Verliebtsein aus Kapstadt - der damalige Ort der Sendung - nicht in den Alltag mitnehmen können.

Bachelor Jan Kralitschka und Alissa Harouat waren nur kurz ein Paar. Bild: Federico Gambarini / Marc Tirl, dpa (Archiv)

Bachelor 2014: Christian Tews und Katja Kühne: "Aus" per Telefon

Im Finale von "Der Bachelor" gab es noch Romantik. Christian Tews sagte zu Katja Kühne: "Genau in diese Frau hab' ich mich verliebt." Fünf Monate später beendeten die beiden ihre Beziehung am Telefon - einvernehmlich, hieß es. "Die Gefühle sind einfach irgendwie nicht mehr so da", sagte Christian Tews in einem Interview mit RTL.

Bachelor 2015: Oliver Sanne und Liz Kaeber waren sogar "verbittert"

Große Freude im "Bachelor"-Finale, Verbitterung beim "großen Wiedersehen" im TV: Denn Oliver Sanne und Liz Kaeber waren schon längst kein Paar mehr. Liz Kaeber wählte deutliche Worte: "Es ist besser, den Oli nicht an meiner Seite zu haben." Es hatte sich das bewahrheitet, was sie und andere Finalistinnen vorher schon vermutet haben: Oliver hatte noch Gefühle für seine Ex-Freundin - der "Miss Germany 2014" - mit der er wieder zusammenkam.

Auch die Beziehung von Oliver Sanne und Liz Kaeber hielt nur kurz. Bild: Jens Kalaene dpa, imago/Future Image

Bachelor 2016: Leonard Freier und Leonie Pump: Ihm fehlte was

Wie bei allen anderen vorherigen "Bachelor"-Paaren hielt auch diese Liebe nicht lange. Leonard Freier habe sich sogar schon am ersten Abend nach der Sendung von ihr getrennt, sagte Leonie Pump beim "großen Wiedersehen". Ihm habe etwas gefehlt, sagte der Bachelor zu dem Aus.

Bachelor 2017: Nur Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn sind noch ein Paar

Hält die Liebe nach der Sendung immer nur kurz? Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn liefern den Gegenbeweis. "Lass mich nie mehr los", wünschte sich die 25-jährige Bürokauffrau im damaligen "Bachelor"-Finale - und tatsächlich sind die beiden auch nach über einem Jahr noch zusammen. Auf Instagram zeigen sie sich regelmäßig verliebt:

