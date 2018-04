"Bachelor in Paradise" 2018: Die neuen Kandidaten sind alte Bekannte

vor 7 Min.

RTL startet mit "Bachelor in Paradise" ab 9. Mai 2018 ein neues Dating-Format. Insgesamt 14 Singles suchen den Partner fürs Leben. Die Kandidaten im Überblick.

Von Oliver Bosch

In "Bachelor in Paradise" dreht sich für insgesamt 14 Singles das Liebeskarussell. Die neue Dating-Show von RTL bietet ab 9. Mai 2018 ehemaligen Kandidaten der beiden beliebten Kuppelshows "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" die erneute Chance, ihre Liebe fürs Leben zu finden. Schauplatz von "Bachelor in Paradise" ist das thailändische Tropenparadies Koh Samui. Moderiert wird der Flirt-Reigen von RTL-Amor und Moderator Florian Ambrosius.

Welche Kandidaten sich unter tropischer Sonne gegenseitig die Köpfe verdrehen möchten, zeigt der Überblick.

"Bachelor in Paradise" 2018: Welche Frauen sind die Kandidatinnen?

Carina Spack (21)

In der letzten "Bachelor"-Staffel gab Bachelor Daniel Völz ihr nach dem gemeinsamen Dreamdate einen Korb. Für Carina kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Selbstbewusst geht die 21-Jährige auf Partnersuche und sagt: "Ich habe meine Meinung und stehe dazu – auch im Paradies."

Yeliz (24)

Bachelor Daniel Völz dürfte sich an Yeliz schmerzlich erinnern. Sie ist die erste Kandidatin, die dem Bachelor geohrfeigt hat. Damit ging die 24-Jährige in die "Bachelor"-Geschichte ein. Jetzt hofft sie in den Traumgefilden ihren Mr. Right zu finden. Sie versichert: "Die Männer müssen im Paradies keine Angst vor mir haben".

Evelyn (29)

Evelyn versuchte 2017 bei Bachelor Sebastian Pannek ihr Glück - vergeblich. Zuschauer dürften sich noch an die 29-Jährige durch ihr sympathisch-tollpatschiges Wesen erinnern. Frohnatur Evelyn verspricht: "Ich werde gute Laune ins Paradies bringen". Mit Einsatz ihrer weiblichen Reize dürfte sie ebenfalls nicht geizen.

Carolin (25)

Carolin schaffte es 2015 bis ins Finale, musste dann aber mit gebrochenem Herzen nach Hause gehen. Oliver Sanne entschied sich gegen sie. Die Steuerfachangestellte sucht auch Jahre danach einen Vater für zukünftige Kinder. Zu Hund Mila, einer kleinen französische Dogge, soll sich endlich der Traumprinz gesellen. Die Zeit hat sie reifen lassen: "Mit 25 denkt man natürlich anders als mit 21"

Saskia Atzerodt (25)

In der vierten Nacht der Rosen kam für Saskia 2016 das Aus. Leonard Freier hatte für sie keine Rose mehr. Dafür eroberte Nico Schwanz ihr Herz. Nach der Teilnahme an "Sommerhaus der Stars" im letzten Jahr zerbrach jedoch die Liebe. Das Playboy-Playmate (Juli 2016) streift seitdem wieder solo durchs Leben. Sie ist guter Dinge, dass sich das bald ändern könnte: "Ich hoffe auf den einen oder anderen hübschen Mann im Paradies".

Lina (23)

Lina versuchte ihr Liebesglück ebenfalls in der jüngsten Bachelor-Staffel. Vergeblich, wie wir alle wissen. Daniel Völz verschenkte sein Herz an eine andere. Für sie endete der Liebesreigen in der 5. Nacht der Rosen. Auf das Liebesabenteuer auf Koh Samui freut sich die 23-Jährige:" Jetzt wird der Spieß auch umgedreht - ran an die Rosen!"

Pam (28)

Durch Pams Adern fließt heißes Blut: Die rassige Latina ist in Santo Domingo geboren, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Ihre karibische Lebensfreude und ihr Temperament halfen ihr 2015 nicht. Oliver Sanne gab ihr in der zweiten Folge den Laufpass. Nach vier Jahren hat sie genug vom Single-Dasein und möchte ein wahres Flirt-Feuerwerk starten. Einer würde sie dabei nur stören:"Auf den Oli könnte ich im Paradies verzichten..."

Erika (26)

Erika buhlte 2017 um die Gunst von Sebastian Pannek. Ein Happy-End war ihr jedoch nicht beschert: Im Finale fiel die Wahl des Bachelors auf Clea-Lacy. Bis heute sind die beiden ein glückliches Paar. Erika hat die Enttäuschung überwunden und ist bereit für einen weiteren Liebes-Anlauf mit mehr Risiko:"Diesmal werde ich die Kontrolle ablegen".

Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2018: Die Männer

Oliver (31)

Oliver dachte 2015, die große Liebe mit Liz Kaeber gefunden zu haben. Im Bachelor-Finale der fünften Staffel 2015 sah alles nach einem glücklichen Ende aus. Doch die Beziehung ging schnell in die Brüche . Nun hat der 31-Jährige die Chance, einen zweiten Anlauf mit der damals von ihm verschmähten Carolin, der Zweitplatzierten, zu starten: "Vielleicht habe ich beim ersten Mal ja jemanden übersehen?" Zwischenzeitig war er zwei Jahre liiert, ist aber seit Sommer 2017 wieder auf Brautschau.

Philipp (29)

Philipp hoffte auf die Große Liebe in der dritten Bachelorette-Staffel (2015). Alisa Persch war genau sein Typ, schnell flatterten Schmetterlinge im Bauch des damaligen Polizisten. Umso größer war die Enttäuschung, als er nach dem Dreamdate keine Rose erhielt. Nach fünf Jahren Single-Dasein wünscht sich der Familienmensch endlich eine Partnerin an seiner Seite. Er ist zuversichtlich:"Die Chancen, hier die Richtige zu treffen, stehen gut."

Johannes (30)

Johannes war in der letzten Bachelorette-Staffel seinem Ziel ganz nah. Erst im Finale gab ihm Jessica Paszka einen Korb. Den Schmerz hat der 30-Jährige mittlerweile verdaut und weiß auch schon, wie er am besten vorgeht:"Die Taktik ist, dass ich mir keine zurechtlege." Ob der Hobbysegler damit bei seiner Herzensdame landen kann?

Christian (35)

Bachelorette Anna konnte mit Christians schwarzem Humor 2014 nichts anfangen und gab die Rose lieber einem anderen. Besser lief es für den 35-Jährigen im Jahr darauf: Die Schweizer Bachelorette Frieda schenkte ihm mit ihrer letzten Rose auch ihr Herz. Nach vier Monaten hing der Himmel nicht mehr voller Geigen, die Schmetterlinge im Bauch verschwanden. Christian ist bereit für einen neuen TV-Anlauf. Dabei legt er auf eine Sache mehr Wert als aufs Äußere: "Humor ist für mir wichtiger als Aussehen."

Marvin (23)

Viel Glück hatte Marvin bei seinen Flirtversuchen im TV bisher nicht: Bachelorette Alisa Persch wollte von ihm bereits nach einer Rose nichts mehr wissen. Mit seinen 23 Jahren ist er der Youngster bei den Männern. Optisch ist er auf jeden Fall eine Erscheinung. Mit einer Körpergröße von 1,97 Metern dürfte er seine Kontrahenten um Längen überragen. Sein Afro lässt ihn sogar noch größer erscheinen. Nachdem seine letzte Beziehung vor einem Jahr in die Brüche ging, setzt er sich als Ziel: "Diesmal werde ich nicht zurückstecken."

Domenico (35)

Der smarte Italiener versuchte 2017 das Herz von Bachelorette Jessica Paszka zu erobern. Die war zunächst begeistert von Charme und zuvorkommender Art des Südländers. Unter die Top 5 kam er noch, dann beendete Jessica die Grande Amore, bevor sie überhaupt entstehen konnte. Die Entscheidung hat den Charmeur sicherlich getroffen, behauptet er doch von sich: "Ich habe sehr viel Stolz."

