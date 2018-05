vor 38 Min.

"Bachelor in Paradise" 2018: Live in TV und Stream Panorama

"Bachelor in Paradise" kann live im TV und im Stream verfolgt werden. Wiederholungen gibt es auf RTL NOW.

Ab dem 9. Mai läuft "Bachelor in Paradise" 2018 am Mittwoch live in TV und Stream. Live-Show verpasst? Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Am 9. Mai startet mit "Bachelor in Paradise" neue Kuppelshow auf RTL. 24 ehemalige Kandidaten der Formate "Der Bachelor" und "Die Bachlorette" starten einen neuen Versuch, die große Liebe im TV zu finden. Mit 14 Singles geht es los. Frauen und Männer dürfen abwechselnd Rosen vergeben. Doch dabei werden nicht nur Kandidaten nach Hause geschickt - es rücken auch welche nach.

Für die Show geht es für die Singles auf die thailändische Insel Koh Samui. Alle Singles wohnen zusammen in einem Resort. Bei Dates sollen sie sich kennen und lieben lernen.

24 Bilder "Bachelor in Paradise" 2018: Kandidaten Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

"Bachelor in Paradise" 2018: Live in TV und Stream

RTL sendet das Format in Doppelfolgen vom 9. Mai bis zum 13. Juni mittwochs um 20.15 Uhr im Free-TV. Wer die Show als Live-Stream zeitgleich zur Übertragung im Fernsehen anschauen möchte, ist auf den Video-on-Demand-Dienst TV NOW angewiesen.

Dieser Dienst ist allerdings nicht kostenlos und steht sowohl online als auch via App nur Premiumkunden zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit, TV NOW 30 Tage kostenlos zu testen. Anschließend kostet das Angebot 2,99 Euro pro Monat. Es sei monatlich kündbar (mehr dazu hier).

Ganze Folgen von "Bachelor in Paradise" 2018 gibt es auch als Wiederholung

Ganze Folgen gibt es laut RTL nach der TV-Ausstrahlung auch online bei RTL NOW als Wiederholung zu sehen.

Die Moderation der Sendung übernimmt Florian Ambrosius. Er steht den Kandidaten zur Seite und führt durch die Nacht der Rosen. Er könne sich sehr gut vorstellen, dass Paare nach der Sendung zusammen nach Deutschland fliegen. Im Interview mit dem Sender zeigt sich Ambrosius überzeugt, dass bei diesem Format die Suche nach der großen Liebe erfolgreich sein kann. (AZ)

